Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Апрельский мухлёж субподрядчиков РЖД

Опубликовано 18.04.2019 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Апрельский мухлёж субподрядчиков РЖД

16 апреля 2019 года рабочие, которые зимой очищали от снега железнодорожные пути всех московских направлений, вынуждены были повторно обратиться в Московско-Ярославскую транспортную прокуратуру. Отметим, что рабочие, выполнявшие работу для железной дороги были оформлены не прямо на ЖД, а в маленькой конторе ООО "Блэсми Строй".

"Блэсми Строй" была субподрядчиком у ООО "Рем Эко", а уже "Рем Эко" работала с железной дорогой напрямую.

Такая запутанная схема, столь типичная для современного работодателя, создаётся, видимо, для того, чтобы можно было украсть у рабочих деньги, либо осуществить иное жульничество, после которого трудно будет найти виновного. Как в данном случае, собственно, и произошло - выплаты по снежной февральской зарплате остаются актуальными для рабочих и по сей апрельский день.

Центральный офис РЖД (якобы виновный по версии "Рем Эко" в невыплате зарплат) рабочие посещали дважды - 21 февраля и 25 февраля. Несмотря на неприветливые встречи и угрозы задержаний, вопрос по зарплате после этих визитов начал вроде бы решаться - 6 марта рабочие получили от "Рем Эко" более половины заработанной платы, вторая должна была поступить к рабочим в течении ближайшей недели. Но не поступила.

Представители руководства, оттягивая момент финансовой расплаты, даже пошли на хитрость. Представители "Блэсми Строй" в начале апреля пригласили рабочих на очередную встречу, якобы сулившую им оставшиеся выплаты. Вместо этого работодатель Владимир Репич ввёл рабочих в заблуждение, что по закону задолженность может быть погашена после подписания ими отказа от финансовых претензий. Рабочие, под сенью прокурорской крыши, подписать отказ от претензий согласились. Репич, в свою очередь, дал им расписку о погашении оставшейся задолженности в сумме 357 тысяч до 12 апреля. Уже на следующий день рабочим было перечислено 40 тысяч (на все три бригады, около 50 человек), но переводить остальные деньги Репич отказался.

Таким образом рабочие были вынуждены снова обратиться в транспортную прокуратуру, которая сама стала невольным участником данной ситуации.

В прокуратуре приняли новое заявление от рабочих и пообещали провести проверку.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как власти издеваются над многодетными
Как власти издеваются над многодетными
18.04.2019
Скинемся на Нотр-Дам де Пари?
Скинемся на Нотр-Дам де Пари?
18.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как власти издеваются над многодетными (0)
Еще четверых молодых активистов движения безработных арестовали в Жанаозене (0)
Большинство жителей домов по программе реновации будет переселено на кладбища (0)
Архангельск создаёт "Комитет спасения" (2)
Апрельский мухлёж субподрядчиков РЖД (0)
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке (0)
19 миллионов человек живут так, как жить не должны. Ну и нефиг! Пущай помирают! (11)
Скинемся на Нотр-Дам де Пари? (1)
Силовигарх Путин наградил подчинённых силовигарха Сечина за опустошение недр отечества (4)
Ямальскому оленеводу грозит 10 суток ареста за незаконный митинг в тундре (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: По программе реновации - на уютное московское кладбище
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пожалел нищих, покормил уточку...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: По Быкову, который Дмитрий
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Новый мировой порядок
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В такой системе России не выжить...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss