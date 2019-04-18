Апрельский мухлёж субподрядчиков РЖД

16 апреля 2019 года рабочие, которые зимой очищали от снега железнодорожные пути всех московских направлений, вынуждены были повторно обратиться в Московско-Ярославскую транспортную прокуратуру. Отметим, что рабочие, выполнявшие работу для железной дороги были оформлены не прямо на ЖД, а в маленькой конторе ООО "Блэсми Строй".

"Блэсми Строй" была субподрядчиком у ООО "Рем Эко", а уже "Рем Эко" работала с железной дорогой напрямую.

Такая запутанная схема, столь типичная для современного работодателя, создаётся, видимо, для того, чтобы можно было украсть у рабочих деньги, либо осуществить иное жульничество, после которого трудно будет найти виновного. Как в данном случае, собственно, и произошло - выплаты по снежной февральской зарплате остаются актуальными для рабочих и по сей апрельский день.

Центральный офис РЖД (якобы виновный по версии "Рем Эко" в невыплате зарплат) рабочие посещали дважды - 21 февраля и 25 февраля. Несмотря на неприветливые встречи и угрозы задержаний, вопрос по зарплате после этих визитов начал вроде бы решаться - 6 марта рабочие получили от "Рем Эко" более половины заработанной платы, вторая должна была поступить к рабочим в течении ближайшей недели. Но не поступила.

Представители руководства, оттягивая момент финансовой расплаты, даже пошли на хитрость. Представители "Блэсми Строй" в начале апреля пригласили рабочих на очередную встречу, якобы сулившую им оставшиеся выплаты. Вместо этого работодатель Владимир Репич ввёл рабочих в заблуждение, что по закону задолженность может быть погашена после подписания ими отказа от финансовых претензий. Рабочие, под сенью прокурорской крыши, подписать отказ от претензий согласились. Репич, в свою очередь, дал им расписку о погашении оставшейся задолженности в сумме 357 тысяч до 12 апреля. Уже на следующий день рабочим было перечислено 40 тысяч (на все три бригады, около 50 человек), но переводить остальные деньги Репич отказался.

Таким образом рабочие были вынуждены снова обратиться в транспортную прокуратуру, которая сама стала невольным участником данной ситуации.

В прокуратуре приняли новое заявление от рабочих и пообещали провести проверку.