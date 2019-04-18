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Московский листок

Силовигарх Путин наградил подчинённых силовигарха Сечина за опустошение недр отечества

Опубликовано 18.04.2019 в разделе комментариев 0

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Силовигарх Путин наградил подчинённых силовигарха Сечина за опустошение недр отечества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями десятков сотрудников компании "Роснефть". Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. 

Сотрудников компании "Роснефть", которую контролирует "друг Путина" Игорь Сечин, наградили "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса". Это следует из текста указа. Например, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждены финансовый директор "Роснефти" Петр Лазарев и гендиректор "дочки" "Роснефти" "РН-Юганскнефтегаз" Хасан Татриев. А орден Александра Невского вручают первому вице-президенту "Роснефти" Павлу Федорову и вице-президенту компании Андрею Шишкину. 

Орденов Почета удостоились вице-президенты "Роснефти" Геннадий Букаев, Отабек Каримов, Александр Романов, Андрей Чириков, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев и целый ряд руководителей и сотрудников московского подразделения компании и ее дочерних структур в регионах ("РН-Ванкор", "РН-Юганскнефтегаз", "РН-Бурение"), передает РБК. 

Кроме того, два топ-менеджера "Роснефти" - первый вице-президент Эрик Морис Лирон и вице-президент Аврил Мари Анн Конрой - награждены орденом Дружбы. Другие сотрудники компании получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. 

В общей сложности Путин наградил более 60 сотрудников группы компаний "Роснефть". 

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев пояснил РБК, что ордена по распоряжению президента Владимира Путина сотрудники "Роснефти", включая его самого, получили "в ознаменование 25-летия компании, за коллективные заслуги и выдающиеся успехи в работе компании в целом". 

Добавим, тем же указом Владимир Путин наградил ректора МГУ академика Виктора Садовничего. "За выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность" он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. 

Также награждены генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина (орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени) и глава Роспечати Михаил Сеславинский (орден "За заслуги перед Отечеством" III степени). 

Высокие награды и "непонятные" заслуги 

В 2015 году решение Кремля вручить государственную награду сотруднику "Роснефти" вызвало немало вопросов. Тогда, в январе, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени был награжден сын главы "Роснефти" Игоря Сечина. Награда вызвала недоумение общественности: сына Сечина отметили за "большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса" и "многолетний добросовестный труд", при том, что молодому человеку было всего 25 лет, а сотрудником компании он проработал меньше года. Однако пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что возраст награжденного не должен никого удивлять: в свершениях 25-летнего человека нет ничего необычного. 

Пояснений от Администрации президента РФ пытался добиться депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. Он ранее запомнился своей непримиримой борьбой с незаконным обогащением среди чиновников. Осенью 2014 года Рашкин с возмущением рассказал, сколько денег получают главы госкомпаний, в том числе и глава "Роснефти" Игорь Сечин. 

На запрос депутата в АП ответили, что Иван Сечин вошел в группу лиц, "отличившихся при организации и проведении буровых работ на самой северной в мире арктической скважине "Университетская-1", по итогам которых обнаружена нефть и открыто месторождение "Победа" в Карском море". 

Рашкин остался недоволен таким ответом. "Информации по поставленному вопросу там чуть менее, чем никакой", - написал он в Twitter. 

Сечин-младший занимал должность первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе. При этом большая часть совместных с зарубежными предприятиями проектов "Роснефти" была заморожена после введения санкций в отношении госкомпании. Бурение на скважине "Университетская-1", которое велось совместно с Exxon Mobil, также было свернуто. 

Ранее эксперты были недовольны работами, которые проводила "Роснефть" в Карском море. "Полтора года проводили программу сейсмической разведки и пробурили одну скважину, потратив на это 650 миллионов долларов. После этого наступили санкции - и "Роснефть" потратила 3 недели, чтобы законсервировать и закупорить эту неиспытанную скважину", - заявил изданию "Фонтанка.ру" эксперт аналитического агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

- Я, может, тёмный какой-то, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - но объясните мне, пожалуйста, как это финдиректор Лазарев может внести вклад в развитие ТЭК? Ну, я бы понял, если б награждали инженеров, строителей, трубопрокладчиков, наконец... Но финдиректор! Он что-то построил, спроектировал, придумал - даже в этом, и без того бесславном, но бюджетообразующем секторе экономики сырьевой империи? Или просто исправно выдавал "зарплату" - то, что на самом деле никаким заработать трудом невозможно, но только получить как жалование тех, что выше в распределении сверхприбыли от экспорта - как долю за распродажу невозобновляемых богатств недр. Увы, правящий класс всё глубже уходит в собственный классовый солипсизм - ему кажется заслугами перед отечеством ударное опустошение недр отечества. Ну, тогда надо пояснять, за развитие чьего именно ТЭК награждаются эти господа-миллионеры из Роснефти! За развитие ТЭК Китайской народной республики, Германии и других стран Евросоюза - ведь все сверхприбыли Роснефти даёт экспорт того, что по конституции принадлежит всем гражданам РФ. "Александра Невского" им дают обезумевшие в своей безнаказанной диктатуре силовигархи, - они что, эти офисные хомячки, воинской славой овеяны, кого-то разбили под Аустерлицем?! Слово "позор" не раскрывает сути произошедшего - однако если Путин и имеющего несколько гражданств олигарха Алишера Усманова награждает тоже то за заслуги перед отечеством, то "За благодеяния", что удивляться? В годы сталинской индустриализации - награждали стахановцев, строителей, рабочих, инженеров, чекистов, за общий вклад в подготовку страны к великой войне и к прыжку в коммунизм. Нынче - награждают тех, кто обеспечивает индустрии стран-конкурентов РФ нефтью и газом. Да! Теперь же Миллер должен представить аналогичный списочек награждаемых, а то народ российский запротестует: социальная несправедливость будет! Непорядочек - не всем сестрАм по серьгам выйдет. 

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