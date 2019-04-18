19 миллионов человек живут так, как жить не должны. Ну и нефиг! Пущай помирают!

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут херово: «Людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, 19 млн человек живут так, как жить не должны», — заявил Медведев в Госдуме.

Нынешний отчет правительства перед Госдумой станет одиннадцатым за время существования такой практики. Для Дмитрия Медведева такое выступление станет седьмым.

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Слушай, парень, а это к кому претензия? К тем нищим, что плохо живут и портят тебе статистику?

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Ты ж семь лет трудишься премьером, а еще ведь и президентом поработал, а до того - первым вице-премьером, отвечающим за национальные проекты. Они, кстати, как выпролнены или уже перевыполнены?

Вот, к примеру, приоритетный национальный проект "Здоровье" - он как, выполнен? Мы уже долго живем, как в Европе? Или по-прежнему где-то на африканском уровне?

Московские власти обучают жителей пить кофе...

Зато из результатов журналистского расследования, проведенного сотрудниками информагентства Reuters, следует, что 48 млн долларов США из сметы проекта "Здоровье" были потрачены на строительство дворца под Геленджиком - ну, кто-то свое здоровье неплохо поправляет...

Вот про 19 миллионов нищих - это кто говорит? Человек, который летает персональным самолетом с золотым унитазом? Который плавает на яхте, в цену которой можно ой, как много пенсий вложить? Это у кого там домик для уточки построен? Уточка не бедствует?

Это не тот человек, при котором пенсионный возраст в России повысили?

Почему страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма?

Это не сотрудники правительства Медведева начали сбор средств на Нотр Дам? Так чего мелочиться-то - поручить сразу профинансировать восстановление собора в Париже из Пенсионного фонда, один хрен не доживет никто до пенсии, особенно если еще на пяток лет повысить возраст выхода. Зато можно по всем по ним мессу заупокойную заказать. Если в Парижском соборе - обязательно спасутся, точняк!

Анатолий Баранов