Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия для выращивания овощей на Дальнем Востоке, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

О намерении построить теплицы Абрамович-младший сообщал в конце 2018 г. на выставке «Золотая осень». Предполагалось, что площадь теплиц составит 300 га, 50 га займут сопутствующие службы и рассадное отделение. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец для последующего экспорта в Китай. Капзатраты должны были составить 80 миллиардов рублей за четыре года, потребность в электроэнергии – 600 МВт, в газе – 250 миллионов кубометров в год.

Изначально Дальний Восток выбрали из-за низкой стоимости электроэнергии. Однако позже в компании пришли к выводу, что в регионе нет доступных объемов электроэнергии и газа, а модернизировать существующую энергетическую инфраструктуру очень дорого. Государственное субсидирование капзатрат при строительстве тепличных комплексов сокращено с 20 до 0 %. Кроме того, китайские пошлины на импорт оказались слишком высокими.

Сын Романа Абрамовича занимается теплицами уже три года. Его первый агрокомплекс площадью 25 г находится в Белгородской области. Сейчас он производит около 20 тыс. тонн овощей.