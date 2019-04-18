Большинство жителей домов по программе реновации будет переселено на кладбища

Около 50 старых домов будет снесено в рамках программы реновации до конца этого года, рассказал начальник управления реновации жилого фонда столичного департамента строительства Александр Потехин, передает «Интерфакс». В стадии переселения находится 57 домов. Всего по программе реновации в 2019 году должны переселиться более 12 тысяч человек.

***

А у меня в школе по арифметике была пятерка!

Вот, читаю на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа реновации была запущена Правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорткласса.

Какие дома войдут в программу, решали сами жители. По итогам голосования в программу было включено 5173 дома".

О программе

Нормально, чо...

В программе 5173 дома, в текущем году расселят 57 штук. У меня получилось, что расселят всех такими темпами без малого через 91 год. А у вас что вышло?

Если более миллиона человек планируется расселить, а в этом году расселят целых 12 тысяч, то сроки тоже получаются похожие, лет девяносто. Но с учетом средней продолжительности жизни, подавляющее большинство будет переселено гораздо раньше - на уютные московские кладбища...

Правда, с 2020 года обещают ускорить процесс. Остался вопрос - в новые дома или на погост?

А.Б.