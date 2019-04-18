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Московский листок

Еще четверых молодых активистов движения безработных арестовали в Жанаозене

Опубликовано 18.04.2019 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Еще четверых молодых активистов движения безработных арестовали в Жанаозене

Источник: socialismkz.info

Еще четверых молодых активистов движения безработных арестовали в Жанаозене за участие в постоянных собраниях возле здания акимата города. Они были осуждены каждый на пять суток ареста за участие якобы в несанкционированных митингах.

Суды прошли, по словам местных деятелей движения, еще в минувшие выходные, так как судили именно в субботу и в воскресенье специально, для того, чтобы никакие СМИ не могли осветить процессы. Да и задержания полицейскими молодых людей были произведены внезапно, так как многие из знакомых и соратников даже не знали об этом и также не смогли прийти поддержать их на судебный процесс.

По словам родных и соратников арестованных, все четверо законопослушные молодые люди 20-25 лет, вина которых заключалась лишь в том, что они вместе с сотнями других людей приходили каждый день кроме выходных к зданию акимата Жанаозена, где постоянно требовали предоставления работы.

Никто не сомневается, что данные аресты проводятся, чтобы запугать остальных участников движения безработных в городе нефтяников. Есть и случаи возобновления давно закрытых уголовных дел в отношении родственников активных деятелей с целью заткнуть их и прекратить их деятельность в обмен на освобождение из тюрем близких.

По сути, власти прибегают к системе заложничества, когда в отношении родных и близких активистов или в отношении их самих возбуждаются административные и уголовные дела, которые прекращаются в обмен на подписку о прекращении каких-либо действий.

В конечном итоге, акимат Жанаозена обнесли дополнительным забором, ограждениями и даже проволокой, а вход лишь с одной стороны через несколько пропускных пунктов. У многих складывается впечатление, что здание городской администрации находится в оккупированном городе, где сплошь враждебное население, подозреваемое в партизанских действиях.

Теперь толпы безработных вынуждены собираться не рядом с акиматом, а поодаль, а свои петиции вынуждены отправлять только через одного или двух представителей. Желающих подойти группой к акимату просто задерживают, как и тех, кто старается пролезть через несколько рядов ограждений.

Напомним, что с 12 февраля в Жанаозене не прекращаются митинги и собрания рабочих, безработных и местных жителей, которые требуют трудоустройства, повышения минимальной заработной платы до 150-ти тысяч тенге. 23-24 февраля были озвучены и требования ограничения деятельности иностранных корпораций и национализации добывающей промышленности.

С момента начала акций в общей сложности были арестованы 21 человек, двое из которых в том числе и Ержан Ельшибаев привлечены к уголовной ответственности. Еще четверо активистов должны освободиться из СИЗО в этот четверг и пятницу.

В этой ситуации необходимо снова инициировать новую волну протестов и кампанию солидарности с активистами движения безработных и деятелями независимых профсоюзов нефтяников Жанаозена и Мангистау! Необходимо требовать прекращения репрессий, трудоустройства безработных, повышения минимальной зарплаты удовлетворения всех социальных требований и обеспечения свободы профсоюзной деятельности!



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