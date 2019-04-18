Вымирающую промышленность сырьевой империи хотят обложить новым налогом

В России может появиться новый экологический налог, который заменит платежи за сброс неочищенных вод. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — рассказал Кириллов.

В настоящее время плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты определяется в соответствии с постановлением правительства и зависит как от объемов загрязняющих веществ, так и от их видов, а также от региона, где находится предприятие.

При этом власти признают, что недостаточная очистка стоков приводит к тому, что крупнейшие реки Европейской части России (Волга, Дон, Урал) остаются сильно загрязненными. Ранее предлагались различные варианты исправления ситуации. Так, например, в 2016 году глава Минприроды Сергей Донской предлагал создать специальный фонд из средств, поступающих от загрязняющих воду предприятий. Предполагалось, что деньги из него пошли бы как на строительство и модернизацию очистных сооружений, так и на оздоровление водоемов.

Ранее Минфин подготовил включение в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи. Изначально их планировалось ввести в 2020 году, однако после консультаций с бизнесом Минфин отложил вступление в силу поправок в кодекс на 2021 год.

От редакции: Вопрос тут о двух сторонах: да, засорять природу очень плохо, но лишать страну индустрии, которая хоть как-то, всё в меньшей степени, но кормит пролетариат - ещё хуже. Всё-таки человек важнее, хотя и природа ему не должна быть чужда - как среда обитания. Заметим, однако, что о налоге говорят в тот момент, когда другие сделавшие подавляющее большинство полунищими налоги уже введены - такое ощущение, что правительство Медведева, уютно сидящее на нефти и газе долгие десятилетия, всё же просчитало запасы и пытается уже переходить на другие источники доходов для бюджета. Народ - неиссякаемый (пока) ресурс, хотя и вымирающий - ну, а трудовой народ, на заводах работающий, вообще великолепный "конь", на котором можно въехать в свои миллиардерские райские кущи Тосканы.

Поэтому радоваться тому что природа станет чище - не торопитесь. Важно, что плохо воящие концы с концами заводики от этого могут вообще загнуться - если заставить их вкладываться в новые технологии очестки - да-да, не пугайтесь цинизма формулировки. Вот завод "Мерседеса" в Солнечногорске, который недавно с искренней радостью открыл заступник и лучший друг немецкого империализма и транснационального капитала Путин - он точно найдёт денежки на очистные сооружения, а вот его жалкое существование влачащие конкурентики в РФ - нет, потому и подохнут окончательно. Собственно, с благодарностью Путину они и помирают: с 2005-го года аж 35 тысяч заводов и фабрик закрылось. При Путине, при Медведеве...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Правительство изобрело новый налог - на отсутствие денег

Новый налог на самозанятых протестируют в Москве и Татарстане

Горящая "Красная нить" и строящаяся путинская (зарубежная) индустрия...

Силовигарх Путин наградил подчинённых силовигарха Сечина за опустошение недр отечества

Эффективный менеджмент путинизма: деиндустриализация убила 35 тысяч заводов с 2005-го года