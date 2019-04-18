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Московский листок

Силовигарх Михельсон лидирует в рейтинге богатеев Путинской России

Опубликовано 18.04.2019 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Силовигарх Михельсон лидирует в рейтинге богатеев Путинской России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году его возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Журнал оценил его состояние в $24 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал третье место – за год он увеличил состояние на $6 млрд. 

Первое место в прошлогоднем рейтинге занимал основной владелец НЛМК Владимир Лисин. В этот раз он занял вторую строчку, а его состояние издание оценило в $21,3 млрд. Третье место – у президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Его состояние, по данным Forbes, увеличилось до $20,7 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов опустился со второго на четвертое место, несмотря на то, что его состояние за год выросло на $1,8 млрд до $20,5 млрд. 

Состояние совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, уже год находящегося под арестом в связи с обвинениями в мошенничестве и организации преступного сообщества, сократилось в два раза – с $1,2 млрд до $550 млн. Он опустился с 81 на 185 место в рейтинге. Состояние бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб., осталось прежним – $600 млн, но в рейтинге он опустился на две позиции, оказавшись на 164 месте. 

Среди миллиардеров две женщины: экс-владелица девелоперской группы «Интеко» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Батурина заняла 81 место в рейтинге, ее состояние за год не изменилось – $1,2 млрд. Состояние Бакальчук выросло с $600 млн до $1 млрд, она оказалась на 94 месте. 

Впервые в рейтинг попал основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский. Он занял 199 место в рейтинге с состоянием в $500 млн. Еще один новичок в рейтинге – Филипп Генс (сын основателя группы компаний «Ланит» Георгия Генса). Его состояние составило $750 млн, что позволило ему занять 139 место. 

В рейтинг вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, отмечает Forbes. В прошлом году в нем было 106 миллиардеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян выросло до $496 млрд.

От редакции: Никак не могу понять - а что, Путин с его жалкими восемью миллионами в год, вот этими всеми мультимиллиардерами управляет? Отдаёт им указания и даже приказы? И они над ним не смеются просто потому что должность у него такая? На галерах - за какие-то гроши, и долго так - видимо, нравится за гроши работать! Однако пока он правит - вот эти самые господа богатеют, а мы-то, процентов 80, а то и 90 наеления страны - беднеем, влезаем в кредиты, в долги... Но когда настаёт миг публикации деклараций - искренне радуемся. Не зря мы терпели, не зря детишек лишали маленьких радостей! "Наш-то как жрёт - ох, как жрёт!" Сталин вот проклятый не давал таким талантливым предпринимателям богатеть - по ГУЛАГам гноил, а зря! Как страна расцвела-то при капитализме...

Удержали силовигарха Михельсона в списке Форбс - национальная гордость наша не пала жертвой конкуренции. Ну, и слава тебе господи - пойдём помолимся на Пасху да и всем им простим то, что они теперь, а не мы владельцы социалистической собственности - заводов, пароходов. Им же Путин их отдал - заводы, трубопроводы - значит, так лучше для Государства. Они её эффективнее использут, конечно, чем мы в СССР - видно по сокращению численности рабочего класса, который пока что сам себе могильщик, а вовсе не капиталисту. Ждём завоевания новых высот в росте благосостояния наших любимых родных олигархов (которых, как учил нас миллионер Песков со слов великого Путина - и нет вовсе, есть только работодатели, налогоплательщики)! 

Д.Ч. 

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