Правительство Мити повлияет на выбор украинцев через Трубу заветную

Правительство России расширило запрет на ввоз отдельных видов украинских товаров в качестве ответных мер против недавних украинских санкций. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.

Глава кабмина уточнил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения. "Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - отметил он.

В конце 2018 года правительство Украины продлило до 31 декабря 2019 года действующий запрет на ввоз из России целого ряда товаров - продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), мяса крупного рогатого скота, птицы и свинины, косметических средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование), продукции химической промышленности для сельского хозяйства и проч. Чуть позже в список запрещенных товаров были добавлены кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина.

В свою очередь, правительство России 29 декабря расширило список запрещенных к ввозу с Украины товаров, включив в него пиво, вино, шоколад, подсолнечное масло, сеялки, щебень, картон и т.д. С начала 2016 года на Украину распространяется введенное Москвой продуктовое эмбарго, в рамках которого в Россию запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.

В марте этого года под ограничения попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, "причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса".

От редакции: Можно сколько угодно смеяться над выборами президента на Украине - действительно выбор незавидный, промежду "шоколадным гетманом" и откровенным комиком с признаками марионетки, - но мнящая себя империей Россия Путинская ещё смешнее. Ударим ответно на санкции по "деиндустриализрованной" (как говорил Путин) Украине! А чем ударим? Да всё теми же "энергоносителями", как высокопарно называют в правительстве Мити то, чем живёт Россия и её бюджет в 21-м веке: нефть, уголь и всякое такое прочее.

Просто безжалостные санкции! Могучие и высокомерные, какие подобают высокоразвитой экономике! Помнится, и Путин отвечал на санкции США, купировавшие махинации с ценными бумагами и вкладами путинской элитки за рубежом - чем? Блокированием участия граждан США в инвестиционных проектах! С ними, что с одним, что с другим - неизменно смешно. Причина - в том низком уровне развития экономики, в той Трубе, в прямом и переносном смысле, в которую спустили сверхдержаву Ельцин, Путин, Медведев.

Д.Ч.

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