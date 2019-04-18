НАТО не только в Чёрном море, но и в Балтийском

В акваторию Балтийского моря вошли четыре корабля НАТО. В состав военно-морской группы входят эсминец ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши К.Puaski, Турции Gokova и Испании Juan de Borbon. Как сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО), российские военные контролируют действия кораблей.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО»,— приводит «Интерфакс» заявление НЦУО. Отмечается, что организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Напомним, 15 апреля стало известно, что сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко. «НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал замминистра, который ранее работал постпредом России при альянсе.

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