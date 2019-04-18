Сезонная замена зимней плитки на летнюю пройдёт в Москве по плану

Как заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков, в Москве 0,03% всего плиточного покрытия нуждается в ремонте после зимы.

«В эту зиму у нас было больше 70 переходов через нулевую отметку термометра. Понятно, что влага попадает в швы. Когда в такой ситуации автовладельцы, не соблюдая требования дорожных знаков и правила парковки, заезжают на плитку, она поднимается», — объяснил он.

По словам чиновника, выборочную замену отдельных плиток проведут на Арбате. Там покрытие уложили в 2008 году, и оно, безусловно, поизносилось, заявил Бирюков.

- Да уж, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - сперва-то всё шутили, мол, замена плитки с летней на зимнюю, и так далее, поскольку перекладывают её за год раза четыре, но оказалось, что так оно и есть, только вот Бирюков насчёт причин ошибается: машины тут нисколько не виноваты, но если изначальный проект укладки этой высококомфортной плитки не просчитывал того, что влага будет попадать в швы, то, извините, кого теперь судить за негодный проект? Это что - погода виновата, "переходы за ноль"? А такого в Москве вообще не бывало никогда до плиткизАции? И не брат ли Бирюкова, как поговаривают москвичи, наживается на непрерывном производстве плитки, поскольку амортизация в неё была изначально заложена такая, что заводы штампуют плитку не останавливаясь? И далеко не только на проезжих участках (как у нашего дома на Каретном ряду, где она раздолбанная постоянно, под легковыми машинами гулко ходит, как качели), но и на сугубо пешеходных путях её дыбит и корёжит - требуется замена плитки. Девять миллиардов про программе "Моя улица", значит, бизенсу Бирюковых оказалось мало - как мы и предполагали, это теперь бездонная бочка, в которую стабильно будет уходить бюджет столицы... Нам - неудобства, травматизм, зато Бирюковым (если версия насчёт брата верна) - постоянная прибыль. Профит! И не надо врать, господин заммэра: корёжит плитку там, где машины вовсе не ездят - могу сфотографировать, мест таких полно, как на Малой Дмитровке у автобусной остановки близ "Известий" и "России", так и на соседних площадях и улицах.

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