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Московский листок

Володина ждёт позорное изгнание из Госдумы за телепатическое голосование?

Опубликовано 18.04.2019 в разделе комментариев 1

едро позор госдура
Володина ждёт позорное изгнание из Госдумы за телепатическое голосование?

На прошлой неделе стало известно, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин поучаствовал в голосовании об изоляции Рунета, хотя в тот день его не было в Москве. Представители Володина объяснили, что сотрудники забыли изъять его карточку для голосования. Однако "Медуза" выяснила, что незаконное голосование за отсутствующего Володина происходит регулярно как минимум с апреля 2018 года. 

Согласно стенограммам Госдумы, с ноября 2016-го по апрель 2019 года спикер Вячеслав Володин 14 раз пропускал пленарные заседания по уважительным причинам. При этом с апреля 2018 года неизвестный начал голосовать за спикера, находившегося в те или иные дни совсем в другом месте. 

Так, 12 апреля 2018 года Володин участвовал в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и встретился со спикером нижней палаты парламента Афганистана в Санкт-Петербурге. При этом, если верить данным официального сайта "Система анализа результатов голосований на заседаниях Государственной думы", Володин весь день (с 10:03 до 14:49) участвовал в пленарном заседании и успел проголосовать 32 раза. Его коллеги Леонид Калашников, Леонид Слуцкий и Гаджимурад Омаров также проголосовали в этот день, одновременно с этим находясь в составе делегации Госдумы в Петербурге вместе с Володиным. 

12 июля 2018 года пленарное заседание нижней палаты парламента вместо Володина вели его заместители Александр Жуков и Иван Мельников. Володин не упоминается в стенограмме заседания, не видно его и в президиуме. Тем не менее "лже-Володин" проголосовал в этот день 50 раз. 

12 декабря 2018 года Володин участвовал в семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ, который состоялся в здании Российской академии наук. За время своего выступления председатель Госдумы сумел дважды проголосовать на заседании нижней палаты парламента, а всего за него также проголосовали 50 раз. 

7 марта 2019 года заседание Госдумы снова вели Жуков и Мельников, Володин в стенограмме не упоминался. Хотя в начале пленарного заседания члены президиума жалуются на малое количество присутствующих, через несколько секунд в системе электронного голосования зарегистрировались почти все депутаты: 421 из 450. А некто, голосующий за Володина, "отметился" 16 раз. 11 апреля того же года Володин весь день провел в Саратовской области и одновременно 23 раза проголосовал в Госдуме. 

Спустя неделю после ошибочного голосования за важнейший законопроект об изоляции российского сегмента интернета голос Володина до сих пор значится в системе Госдумы. Советник Володина по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова не ответила на вопрос, подал ли спикер заявление об изменении результата. 

Отсутствие Володина на заседаниях Думы в течение года она объяснила насыщенным графиком, а вопрос о том, кто голосовал за спикера все это время, также оставила без ответа.

От редакции: Замечательное оправдание: "сотрудники забыли изъять карточку". Пардон, а что - карточка не является личным, так сказать, боевым снаряжением Володина? У него есть слуги, вставляющие и вынимающие карточку? И ещё раз пардон - а с женщинами такие же посредники ему не требуются в общении приватном? Да и человек он технически грамотный, успел в колхозе механизатором поработать, прежде чем вместе с олигархатом взялся строить капитализм и нажил свои миллиарды сугубо правидным путём, а затем и в меценаты подался интернатам помогать... Так чья же это ошибка - либо предельно циничное игнорирование норм голосования?

Что скажет думская комиссия по этике - или вовсе промолчит? Любого условно оппозиционного депутата фракции КПРФ при таком поводе - выкинули бы из Госдуры так, что пятки бы засверкали на солнце, громким пинком. Володину же явно простят - ибо государственность в его лице охраняется, а лицо он неприкосновенное. Это ведь он изрёк мудрость, достойную восточных деспотий - "нет Путина, нет России". Просто классика думского лакейства - вот и верь после этого в прогрессивность рабочего класса, в механизаторов! А они вон как механизировали нынче Госдуру - им и заезжать туда не надо, сама штампует законы, спускаемые Путиным и Медведевым. Дали пенсионную реВОРму - нате, готово! Взбесившиеся принтеры - именно оне-с. 

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП



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Всего комментариев к статье: 1
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гнать этого колхозника
пусть написал 18.04.2019 16:57
в колхозе механизатором трудится,
чем либерально-фашистским
вредительством в госдуре заниматься.
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