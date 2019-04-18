Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киевская Фемида подготовилась к реваншу Коломойского через Зеленского

Опубликовано 18.04.2019 в разделе комментариев 0

фемида национализация банки киев банкиры приватбанк
Киевская Фемида подготовилась к реваншу Коломойского через Зеленского

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства. Такое заключение было принято окружным административным судом Киева по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. 

Сообщившая о судебном решении пресс-служба Национального банка Украины уже пообещала обжаловать его в апелляционной инстанции. Там заявили, что подобные постановления «порождают правовую неопределенность, что подрывает финансовую стабильность». 

В Национальном банке Украины по-прежнему подчеркивают, что решение о выводе с рынка неплатежеспособного Приватбанка было поддержано правительством и Советом национальной безопасности и обороны. «Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», — сказала заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

От редакции: Вот такая у них непоколебимость Фемиды, у дорогих наших экс-соотечественников! Уже переобуваются в воздухе - и страшно, а может и весело теперь поразмышлять, чтоб будет в судах всех инстанций, когда пошатнётся трон силовигархии. Башнефть тотчас признают присовокуплённой к Роснефти незаконно - найдут затерянные документы, проведут совещания задним числом, Ходорковского - вообще объявят жертвой грабежа века, и передадут ту часть Роснефти, которую "Байкалфинансгрупп" вроде бы как выиграла в тендере, на аукционе, когда пилили ЮКОС (и конкретно Юганскнефтегаз) - или как у них там этот мухлёж называется, при реприватизации?

Но это если трон качнётся в сторону либералов, что маловероятно, а вот если он качнётся влево - то есть потащат нефтесосов и газопродАвцев оттуда в левую сторону широкие пролетарские массы, которых довели реВОРмами до ручки (ножки трона), тогда не важно будет, у какого буржуя числилась наша, социалистическая собственность. Вот тут она-то - и будет ВСЯ национализирована, и обратного хода у той национализации не будет. А так, чтоб национализацию - и вдруг признали незаконной, это значит законы буржуазные (что, собственно, и первично). Впрочем, Бене Коломойскому можно обрадоваться - на его улице уже праздник.

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как власти издеваются над многодетными
Как власти издеваются над многодетными
18.04.2019
Скинемся на Нотр-Дам де Пари?
Скинемся на Нотр-Дам де Пари?
18.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киевская Фемида подготовилась к реваншу Коломойского через Зеленского (0)
Володина ждёт позорное изгнание из Госдумы за телепатическое голосование? (1)
Сезонная замена зимней плитки на летнюю пройдёт в Москве по плану (1)
НАТО не только в Чёрном море, но и в Балтийском (0)
Правительство Мити повлияет на выбор украинцев через Трубу заветную (1)
Силовигарх Михельсон лидирует в рейтинге богатеев Путинской России (3)
Вымирающую промышленность сырьевой империи хотят обложить новым налогом (0)
Студента МГУ обыскали по месту жительства за участие в "Бессрочном протесте" (2)
Как власти издеваются над многодетными (1)
Еще четверых молодых активистов движения безработных арестовали в Жанаозене (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Хочу быть овчаркой
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: принёс вожделенный компьютер
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: По программе реновации - на уютное московское кладбище
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пожалел нищих, покормил уточку...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss