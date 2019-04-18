Киевская Фемида подготовилась к реваншу Коломойского через Зеленского

Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства. Такое заключение было принято окружным административным судом Киева по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Сообщившая о судебном решении пресс-служба Национального банка Украины уже пообещала обжаловать его в апелляционной инстанции. Там заявили, что подобные постановления «порождают правовую неопределенность, что подрывает финансовую стабильность».

В Национальном банке Украины по-прежнему подчеркивают, что решение о выводе с рынка неплатежеспособного Приватбанка было поддержано правительством и Советом национальной безопасности и обороны. «Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований», — сказала заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

От редакции: Вот такая у них непоколебимость Фемиды, у дорогих наших экс-соотечественников! Уже переобуваются в воздухе - и страшно, а может и весело теперь поразмышлять, чтоб будет в судах всех инстанций, когда пошатнётся трон силовигархии. Башнефть тотчас признают присовокуплённой к Роснефти незаконно - найдут затерянные документы, проведут совещания задним числом, Ходорковского - вообще объявят жертвой грабежа века, и передадут ту часть Роснефти, которую "Байкалфинансгрупп" вроде бы как выиграла в тендере, на аукционе, когда пилили ЮКОС (и конкретно Юганскнефтегаз) - или как у них там этот мухлёж называется, при реприватизации?

Но это если трон качнётся в сторону либералов, что маловероятно, а вот если он качнётся влево - то есть потащат нефтесосов и газопродАвцев оттуда в левую сторону широкие пролетарские массы, которых довели реВОРмами до ручки (ножки трона), тогда не важно будет, у какого буржуя числилась наша, социалистическая собственность. Вот тут она-то - и будет ВСЯ национализирована, и обратного хода у той национализации не будет. А так, чтоб национализацию - и вдруг признали незаконной, это значит законы буржуазные (что, собственно, и первично). Впрочем, Бене Коломойскому можно обрадоваться - на его улице уже праздник.

Д.Ч.