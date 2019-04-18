Назарбаева сделают почётным пожизненным председателем земного шара в Евразии

Экс-президент Казахстана, лидер нации и пожизненный председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, Назарбаев может быть назначен его почетным председателем. Такое решение обсуждается в связи с тем, что идея создания ЕАЭС принадлежала именно Назарбаеву, пишет "Коммерсант".

29 мая в Нурсултане (бывшая Астана) пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов всех стран - участниц объединения (РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении). В этот день главы государств отметят пятилетнюю годовщину создания союза и обсудят результаты, достигнутые за это время. При этом сообщается, что в центре внимания на мероприятии окажется бывший руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев, который будет назначен почетным председателем союза.

Сейчас такой должности не существует, поэтому рамки будущих полномочий Нурсултана Назарбаева еще не определены. Известно лишь, что среди прочего он сможет представлять ЕАЭС перед внешними игроками. Более подробно наполнение должности почетного председателя будет обсуждаться сначала вице-премьерами стран-участниц 29 апреля, а затем 30 апреля главами правительств. Окончательное решение будет утверждено на юбилейном заседании 29 мая.

В структурах ЕАЭС возможное назначение Назарбаева объяснили тем, что он "много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать", а опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене. Особую роль Назарбаева в создании ЕАЭС признают все участники объединения, однако теперь неформальный статус "отца-основателя" и идеолога союза будет закреплен за экс-президентом Казахстана официально.

Именно Нурсултан Назарбаев, выступая в МГУ в 1994 году, впервые выразил идею, что бывшим частям одной страны необходимо укреплять экономическое сотрудничество для совместного развития. Он заявил, что страны Западной Европы с многовековой государственностью идут на объединение, поскольку мировой рынок "жестко поляризуется". "Мы же, республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к единому сообществу. Я давно предлагал снять все таможенные барьеры, открыть границы", - заявил он.

Планы по сближению ЕАЭС и Евросоюза из-за конфликта на Украине и обострения отношений между РФ и Западом так и не реализовались. Однако блок успел подписать соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Ираном, а на днях интерес к этому выразил Китай, который является крупнейшим экономическим партнером как России, так и Казахстана. Так, посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что его стране необходимо "не медлить" с переговорами по созданию зон свободной торговли с ЕАЭС.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавляющий страну с 1990 года, объявил об уходе в отставку и передал полномочия спикеру сената парламента Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев при этом остался пожизненным "отцом народа", главой Совета безопасности, председателем правящей партии "Нур Отан" и членом Конституционного совета.

Вскоре, не прошло и недели, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (23 марта) подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, то есть с 23 марта. Токаев также подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно переименования столицы в город Нурсултан.

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