Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Деловую репутацию миллиардера Усманова защищает всё московское Угро

Опубликовано 18.04.2019 в разделе комментариев 0

полицейщина сми олигархат
Деловую репутацию миллиардера Усманова защищает всё московское Угро

Работа сотрудников московского офиса агентства "Росбалт" сорвана группой людей в штатском, представившихся сотрудниками Московского уголовного розыска. Об этом сообщается на сайте агентства. 

По словам главы группы, представившегося полковником МВД РФ Акимовым, в рамках некоего уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе "Росбалта". "Там большая группа, больше семи человек, они встречают сотрудников и со всеми общаются на входе", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов, добавив, что старший группы отказался говорить, о каком деле идет речь. 

Адвокат "Росбалта" Дмитрий Фирсов сообщил Daily Storm, что следственные действия связаны с публикацией, однако не смог уточнить, с какой именно. По его словам, полиция интересуется подробностями работы корреспондентов издания и информацией, содержащейся в их компьютерах. 

Позднее главный редактор "Росбалта" заявил радиостанции "Говорит Москва", что речь идет об уголовном деле, заведенном в декабре 2018 года по факту информации, порочащей Алишера Усманова. 

"Из постановления не очень понятно, заведено ли это уголовное дело в отношении сотрудника "Росбалта" или в отношении просто неких публикаций в интернете, потому что и "Росбалт" присутствует в этом постановлении, и сеть интернет, и какое-то еще название СМИ, о котором я, честно сказать, даже не слышал. Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу", - пояснил Ульянов. 

Он уточнил, что правоохранители требуют предоставить пароли от всех компьютеров в редакции и намерены изъять жесткий диск одного из компьютеров. "Скорее всего, мы на это пойдем, иначе они будут изымать жесткие диски со всех компьютеров, а это уже полная парализация работы редакции", - сказал он. Официальных комментариев от МВД по этому поводу не поступало. 

Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные в московском офисе "Росбалта". Одна из них посвящена общественно-политической обстановке в Ингушетии, население которой активно обсуждает проект закона "О референдуме", исключающем возможность проведения референдума по вопросам изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспокоенные перспективой потери государственности граждане республики 26 марта вышли на мирный митинг в городе Магас. Митингующие выдвинули требования, которые помимо отзыва упомянутого законопроекта включали отмену соглашения и закона об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также возвращение к прямым выборам губернатора субъекта РФ и переход к смешанной избирательной системе в выборах парламента республики. 

В ходе демонстрации произошло столкновение митингующих и сотрудников полиции и Росгвардии. По словам участников пресс-конференции, затем в регионе были проведены массовые обыски, аресты, многих граждан оштрафовали. На данный момент около 50 человек задержаны. В частности, на лидеров протестного движения был наложен административный арест на 10 суток. Однако по окончании указанного срока они не были отпущены, их вновь задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предъявили обвинения и заключили под стражу еще на 2 месяца. По мнению участников пресс-конференции, описанные события создали общественно-политический кризис в Ингушетии. 

Вторая пресс-конференция посвящена гибели в московском метро 23-летнего сотрудника полиции Андрея Райского в сентябре прошлого года. Подозреваемым в покушении на убийство оказался уроженец Киргизии Нурлан Муратов, которого полицейский задержал для проверки документов и провел в подсобное помещение. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). 

Между тем в СМИ излагалось множество версий ЧП, не похожих друг на друга. Одни издания сообщали о том, что подозреваемый отобрал пистолет у полицейского и хладнокровно его застрелил. Другие, что уроженец Киргизии ударил правоохранителя кастетом, тот выстрелил в ответ и рикошетом убил себя сам. При этом подозреваемый утверждает, что вообще не присутствовал при роковом выстреле и свою вину полностью отрицает.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражён:

- Ничего себе! Среди бела дня - и шмон примерно такой, какой был в "Мост-банке", это те же края, только поближе к Пушкинской площади. У нас уже и жёсткие диски можно вот так с лёту изымать, лишать журналистов средств производства? Воистину суверенная демократия - самая демократичная в мире. Кстати, "Росбалт" - умеренно оппозиционное и при том вполне официозное издание с тех пор как Черкесов пришёл во фракцию КПРФ. Но вот даже такой, мягкий оппозиционный троллинг правящих миллиардеров под "крышей", казалось бы, силовика из путинского пула - не проходит. Дают понять. Кстати, блюсти прайваси олигархов из ближайшего окружения Путина (к которому Черкесов имеет отношения всё меньше) - становится постепенно приоритетной задачей для охранных органов. Вот недавно совсем Роскомнадзор аж землю рыл - чтобы защитить "право на лево" банкира Костина, ВТБ который. Тенденция, однако. 

Новости по теме:

Алишер Усманов преуспел в борьбе с олигархией

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке 

Силовигарх Михельсон лидирует в рейтинге богатеев Путинской России

Личная жизнь банкира Костина охраняется теперь всем Роскомнадзором

Студента МГУ обыскали по месту жительства за участие в "Бессрочном протесте" 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как власти издеваются над многодетными
Как власти издеваются над многодетными
18.04.2019
Скинемся на Нотр-Дам де Пари?
Скинемся на Нотр-Дам де Пари?
18.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Деловую репутацию миллиардера Усманова защищает всё московское Угро (0)
Назарбаева сделают почётным пожизненным председателем земного шара в Евразии (3)
Киевская Фемида подготовилась к реваншу Коломойского через Зеленского (3)
Володина ждёт позорное изгнание из Госдумы за телепатическое голосование? (6)
Сезонная замена зимней плитки на летнюю пройдёт в Москве по плану (3)
НАТО не только в Чёрном море, но и в Балтийском (0)
Правительство Мити повлияет на выбор украинцев через Трубу заветную (4)
Силовигарх Михельсон лидирует в рейтинге богатеев Путинской России (5)
Вымирающую промышленность сырьевой империи хотят обложить новым налогом (0)
Студента МГУ обыскали по месту жительства за участие в "Бессрочном протесте" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зеленский или Порошенко: кто будет платить за российскую нефть
Максим Калашников Максим Калашников: В.Квачков: как выжить в новых репрессиях?
Максим Калашников Максим Калашников: К убийству русского крымчанина заезжими дагестанцами
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "И умру я не на постели, при нотариусе и враче..."
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Про Москву и про Пекин
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss