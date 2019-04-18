Деловую репутацию миллиардера Усманова защищает всё московское Угро

Работа сотрудников московского офиса агентства "Росбалт" сорвана группой людей в штатском, представившихся сотрудниками Московского уголовного розыска. Об этом сообщается на сайте агентства.

По словам главы группы, представившегося полковником МВД РФ Акимовым, в рамках некоего уголовного дела им нужно осмотреть одно из рабочих мест в офисе "Росбалта". "Там большая группа, больше семи человек, они встречают сотрудников и со всеми общаются на входе", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов, добавив, что старший группы отказался говорить, о каком деле идет речь.

Адвокат "Росбалта" Дмитрий Фирсов сообщил Daily Storm, что следственные действия связаны с публикацией, однако не смог уточнить, с какой именно. По его словам, полиция интересуется подробностями работы корреспондентов издания и информацией, содержащейся в их компьютерах.

Позднее главный редактор "Росбалта" заявил радиостанции "Говорит Москва", что речь идет об уголовном деле, заведенном в декабре 2018 года по факту информации, порочащей Алишера Усманова.

"Из постановления не очень понятно, заведено ли это уголовное дело в отношении сотрудника "Росбалта" или в отношении просто неких публикаций в интернете, потому что и "Росбалт" присутствует в этом постановлении, и сеть интернет, и какое-то еще название СМИ, о котором я, честно сказать, даже не слышал. Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу", - пояснил Ульянов.

Он уточнил, что правоохранители требуют предоставить пароли от всех компьютеров в редакции и намерены изъять жесткий диск одного из компьютеров. "Скорее всего, мы на это пойдем, иначе они будут изымать жесткие диски со всех компьютеров, а это уже полная парализация работы редакции", - сказал он. Официальных комментариев от МВД по этому поводу не поступало.

Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные в московском офисе "Росбалта". Одна из них посвящена общественно-политической обстановке в Ингушетии, население которой активно обсуждает проект закона "О референдуме", исключающем возможность проведения референдума по вопросам изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспокоенные перспективой потери государственности граждане республики 26 марта вышли на мирный митинг в городе Магас. Митингующие выдвинули требования, которые помимо отзыва упомянутого законопроекта включали отмену соглашения и закона об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также возвращение к прямым выборам губернатора субъекта РФ и переход к смешанной избирательной системе в выборах парламента республики.

В ходе демонстрации произошло столкновение митингующих и сотрудников полиции и Росгвардии. По словам участников пресс-конференции, затем в регионе были проведены массовые обыски, аресты, многих граждан оштрафовали. На данный момент около 50 человек задержаны. В частности, на лидеров протестного движения был наложен административный арест на 10 суток. Однако по окончании указанного срока они не были отпущены, их вновь задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предъявили обвинения и заключили под стражу еще на 2 месяца. По мнению участников пресс-конференции, описанные события создали общественно-политический кризис в Ингушетии.

Вторая пресс-конференция посвящена гибели в московском метро 23-летнего сотрудника полиции Андрея Райского в сентябре прошлого года. Подозреваемым в покушении на убийство оказался уроженец Киргизии Нурлан Муратов, которого полицейский задержал для проверки документов и провел в подсобное помещение. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Между тем в СМИ излагалось множество версий ЧП, не похожих друг на друга. Одни издания сообщали о том, что подозреваемый отобрал пистолет у полицейского и хладнокровно его застрелил. Другие, что уроженец Киргизии ударил правоохранителя кастетом, тот выстрелил в ответ и рикошетом убил себя сам. При этом подозреваемый утверждает, что вообще не присутствовал при роковом выстреле и свою вину полностью отрицает.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражён:

- Ничего себе! Среди бела дня - и шмон примерно такой, какой был в "Мост-банке", это те же края, только поближе к Пушкинской площади. У нас уже и жёсткие диски можно вот так с лёту изымать, лишать журналистов средств производства? Воистину суверенная демократия - самая демократичная в мире. Кстати, "Росбалт" - умеренно оппозиционное и при том вполне официозное издание с тех пор как Черкесов пришёл во фракцию КПРФ. Но вот даже такой, мягкий оппозиционный троллинг правящих миллиардеров под "крышей", казалось бы, силовика из путинского пула - не проходит. Дают понять. Кстати, блюсти прайваси олигархов из ближайшего окружения Путина (к которому Черкесов имеет отношения всё меньше) - становится постепенно приоритетной задачей для охранных органов. Вот недавно совсем Роскомнадзор аж землю рыл - чтобы защитить "право на лево" банкира Костина, ВТБ который. Тенденция, однако.

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