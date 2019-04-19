К вопросу пробуждения классового самосознания в пролетариате

Имеем ситуацию разобщенного и дезориентированного пролетариата, заинтересованного проблемой сохранения уровня своего благосостояния и выживания в условиях кризиса. Правительство, резко подавляя протестное движение, вызывает психологический эффект – желание не выделяться и отбивает охоту проявлять инициативу. Надеяться на самоорганизацию в такой ситуации не стоит. Нужна организация, к которой можно было бы присоединиться. Эта организация должна быть информационно-просветительского типа. Задача этой организации связать между собой представителей трудовых коллективов. Только после становления связей приступать к реализации основных принципов представительности, и ответственности.

Для преодоления разобщенности есть только одно средство - участие в совместных действиях. Совместные действия может организовать только общий для всех орган, например, совет представителей трудовых коллективов.

Такой совет поначалу образуется из собрания работников, по одному из каждого трудового коллектива. Формируется сеть, связь коллективов между собой. Совет внутри коллектива не образуешь, администрация предприятия своей властью пресечет. За пределы предприятия её власть не распространяется.

Сформированная сеть связывает партию с пролетариатом, способствует распространению литературы и информации, позволяет выработать самосознание организовать совместные действия, защитить коллективы от репрессий.

Это будет первым шагом к организованности пролетариата.

Следующим шагом должно быть получение трудовыми коллективами политических прав, но это только после организации.

Формирование объединения передовой части пролетариата дает возможность для организации массовой политучебы. Массовая политучеба это не только подготовка пропагандистов, это и коммунистическое воспитание, и обучение анализу ситуаций и принятию решений и расчет последствий этих решений . это обучение азам управления, методам анализа экономики и методам рабочего контроля. Обучение авангарда повышает его авторитет, а авторитет авангарда облегчает проведение правильной политической линии.

Таким образом, организация пролетариата позволяет расширить пропаганду и агитацию до безграничных пределов.

Вот что о нашей с вами плачевной связи с рабочим движением писал Ильич:

"Приходится слышать от многих коммунистов сетования на пассивность рабочего класса. Но это не пассивность пролетариев, это Ваша пассивность. Да, Вы готовы выйти на митинги, на демонстрации, даже на баррикады. Но это ли нужно рабочим?

Им нужна непосредственная помощь, прямой контакт, участие и содействие.

Рабочий коллектив не может даже защищать свои права как юридическое лицо. Таковы законы нашей страны. Так жить нельзя. Следует ломать это нетерпимое, подчиненное, почти рабское положение,

Активность пролетариата связана с его организацией

Вы думаете, что пассивность трудящихся в отстаивании своих прав связана с обстоятельствами их жизни? Нет, причина это отсутствие организации. Каждый индивидуум без поддержки хотя бы небольшой части общества сдерживает выражение своих мыслей. Отсутствие поддержки это наша вина дорогие товарищи..

Организованный пролетариат, прежде всего, должен иметь свою организацию. Широкую и сплоченную.

Революционной ситуации не будет без широкой, постоянной борьбы трудящихся за свои права. А объединение пролетариев и есть главная предпосылка для такой борьбы.

У пролетариев в своей массе недостаточно сознания, чтобы отказаться от принципиальной возможности разбогатеть за счет других. Значит нужно , чтобы появилось у них это сознание..

А просто передать сознание нельзя, он должен захотеть принять его.

Значит лучший способ донести до пролетариев марксистскую идеологию это организация их борьбы , организация пролетарского движения.

Нельзя внести в пролетариат самосознание, можно внести только идеологию, а самосознание пролетариат вырабатывает сам в борьбе.

Самосознание и единство нельзя привнести извне, они вырабатываются только в процессе совместной борьбы за свои права. А важнейшим условием организованной совместной борьбы является наличие широкой массовой организации.

Сила рабочего класса – организация. Без организации масс – пролетариат ничто. Организованный, он – все. Организация есть единство действия, единство практического выступления. Но, разумеется, всякие действия и всяческие выступления ценны лишь потому и постольку, поскольку они двигают вперед, а не назад, - поскольку они идейно сплачивают пролетариат, поднимая его, а не принижая, не развращая, не расслабляя. Безыдейная организованность – бессмыслица, которая на практике превращает рабочих в жалких прихвостней власть имущей буржуазии. Поэтому без свободы обсуждения и критики пролетариат не признает единство действий. Поэтому сознательные рабочие никогда не должны забывать, что бывают такие серьезные нарушения принципов, которые делают обязательным разрыв всяких организационных отношений."

В.И. Ленин 1906 г. ПСС. т.14, с.125

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