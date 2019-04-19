Анатолий Баранов: Украинский транзит сегодня вещь странная

Дал комментарий "Свободной проессе".

В Киеве убеждены, что Москва попытается развязать очередной газовый кризис и шантажировать Европу, воспользовавшись тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в положенный срок — в начале 2020 года, а также отсутствием транзитного соглашения с Украиной после 2019 года. Об этом в интервью ТСН рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

То, что «Газпром» не успеет вовремя запустить прокачку газа в по «Северному потоку-2», он назвал очевидным фактом. Кроме того, по его мнению, российская сторона сознательно затягивает переговоры по транзиту газа через Украину.

«Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях», — подчеркнул Коболев. Он убежден, что после истечения контракта в конце года возможна полная остановка транзита газа через Украину.

— Во-первых, газом торгует не Россия, а компания «Газпром», — напоминает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Это компания с контрольным пакетом у государства, но все же самостоятельная и перед нами, избирателями, она не отчитывается. Когда было министерство газовой промышленности, можно было о чем-то говорить, но прошла приватизация и теперь это национальное достояние работает на себя. Украинцам интересно? Ну вот пусть они и понимают… «Укрнафтогаз» тоже госкомпания — вот пусть эти два хозяйствующих субъекта друг друга и понимают.

— Новые «хотелки» Дании действительно сорвут сроки запуска «СП-2»?

— Судя по всему, серьезного срыва сроков строительства не ожидается. Если только украинские боевые пловцы чего-нибудь там под водой не взорвут.

— Есть мнение, что это на руку Украине, поскольку укрепляет ее позицию в будущих переговорах о продлении транзита российского газа через свою территорию. Укрепит ли? Сможет ли Москва пойти на уступки и какие?

— «Газпром» очевидно не хочет продлевать контракт с Украиной. Это его расчеты и его выгода. Со мной они не делятся, как и с другими миллионами избирателей. Так, временами доходят сведения о собственности и состояниях руководителей концерна. Ну будет у Миллера квартира не полторы тысячи метров, а две — какая мне разница?

— В Москве неоднократно подчеркивали, что не против украинского транзита, но на определенных условиях. А нужен ли он вообще?

— Украинский транзит сегодня вещь странная, поскольку он обогащает страну, которая практически официально воюет с Россией. Какие тут условия могут быть? Какой должна быть цена транзита газа, чтобы оправдать смерть людей в Донбассе? Я бы с этого начал формулировать условия — полное прекращение силового противостояния на востоке Украины. А через воюющую страну, да еще для пополнения ее военного бюджета, я считаю, гонять газ просто безнравственно.

— В США ранее признали, что не смогли остановить «СП-2» из-за упертости Германии. Выходит, теперь цель не остановить, а сорвать сроки запуска и усадить «Газпром» за стол переговоров с Украиной?

— Нужно понимать, что у США тут есть свой «бланковый» интерес — они хотят снабжать Европу своим сжиженным газом. А Европа - это прежде всего сегодня Германия, хочет покупать газ дешевле и не хочет тотально зависеть от США. Россия, даже при монопольном положении по поставкам газа в Европу, все равно достаточно слабая страна, чтобы что-то такое диктовать ЕС. Это как Норвегия, которая тоже снабжает газом всю Европу и при этом тоже не член ЕС, то есть внешняя сила. И что, кто-то боится усиления Норвегии в Европе? А вот США могут влиять на Европу, и очень сильно, собственно, и сейчас влияют. А ЕС уже в основном не хочет этого американского диктата.

Теперь все зависит от того, будут преобладать страны-клиенты США или страны, стремящиеся проводить независимую политику. Пока что влияние Германии и Франции небесспорно, а вот влияние США через своих сателлитов типа Польши или стран Прибалтики — достаточно велико.