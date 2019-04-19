Почему у нас всегда путают гуманизм с кретинизмом?

Не знаю, как вам, но мне этот внезапный приступ показного избирательного "гуманизма" нашей правоохранительной системы совершенно непонятен и омерзителен. В стране десятки тысяч сидят ни за что, по сфабрикованным, заказным делам, но мы сейчас демонстративно, под телекамеры освободим кого не жалко - чтобы интеллигенция не звиздела и не петюкала, а пускала сладкие пузыри. Этот гуманизм - для кого надо гуманизм.



И я сейчас ни разу не про Серебренникова. С Серебренниковым как раз всё просто - воровал он там или не воровал, но если вы за два года не смогли ничего доказать и дело развалилось, то это означает, что не он вор, а вы мудаки, и вам справедливо настучали хуем по лбу.



Я вот по поводу невинной овечки Карауловой, над которой льют со всех каналов крокодильи слёзы - ах, недолюбленная девочка, родители не купили ей собачку, не читали вечером сказочку, она обиделась и ушла в ИГИЛ.

Как можно отпускать идейно сформировавшегося террориста, не просто опасного преступника, а рецидивиста (напоминаю, её сначала арестовывать не стали и поймали уже на второй попытке побега)?

Не знаю, какие сказочки ей там в детстве недорассказал папа, но с 11-летнего возраста в течение пяти лет её воспитанием плотно занимались другие люди, и они ей рассказывали другие сказочки. Куда там смотрели родители, это вопрос отдельный (они вообще сами производят впечатление людей не вполне в себе, неудивительно, что по дочурке дурка горючими слезами плачет).

А вот нашим органам безопасности я не устаю удивляться. Совершенно нормальных девчонок из "Нового величия" и ребят из Сети маринуют вообще на пустом месте, а вот мотивированную потенциальную убийцу или пособницу убийц с адской заразой в голове выпускают домой нянчить собачку. Её электронная переписка и её лайки в соцсетях, почему-то органы не интересуют - она же не митинги собирает, а спокойненько себе в ИГИЛ намылилась, экие мелочи. Будет, кстати, очень здорово, если девица насадит всю нашу внезапно рассопливившуюся госбезопасность на кукан и сбежит в третий раз, уже окончательно. Может, хоть тогда сдерут хотя бы несколько пар погон и хотя бы несколько явно засидевшихся в креслах жирных задниц словят смачный пендель - давно пора.



И уж совсем запредельная гнусность - рвать глотку за двух великовозрастных подонков, игроков в ногомяч, охеневших от собственной борзоты и безнаказанности. Два отморозка, не умеющие в жизни ничего, кроме как попадать по мячу (с попаданием, кстати, в последнее время и то проблемы - одновременно попадать и керосинить до посинения мало кому удаётся), и их больные на голову фан-клубы воют об адской несправедливости - бедные, несчастные мальчики за рядовую драку полгода сидят, ой-вей, ой-гевалт, крававый режым в очередной раз оскалил свою зловонную пасть. Бедные мальчики на самом деле по совокупности статей себе оба лет на 7 заработали с гарантией - и за хулиганство с последствиями в составе организованной группы, и за разжигание, и за оскорбление, - а главное, за хуцпу, за уверенность в том, что всё можно купить за бабки, что место нищебродского быдла у параши, что тебе никогда ничего не будет, потому что у тебя во рту золотая ложка, а в штанах золотые яйца.



А вот надо, чтобы было. Пусть себе сидят, ума набираются.

От редакции: Серебренников вышел под подписку, Майкла Калви по ходатайству следствия перевели из СИЗО под домашний арест, дело "Седьмой студии" одной ногой уже на доследовании. Но до Петра Милосердова лучи оттепели пока не дотянулись. Милосердов сидит уже больше года вообще неизвестно за что. Якобы организовывал государственный переворот в Казахстане, о каковом перевороте в самой соседней республике знать не знают и к Петру никаких претензий не имеют, о чем в материалах суда есть бумага от генпрокуратуры Казахстана.

Заседание суда как раз сегодня, 19 апреля в 12:30.

Больше года следствие не давало выпустить Петра из тюрьмы: он, мол, от розыска скрывался! Что ж, следите за руками. 7 сентября выпустили постановление о привлечении Милосердова в качестве обвиняемого - и в этот же день подмахнули объявление в розыск. Если при этом следователь что и искал, то не Петра, а бумажку, чтобы печать промокнуть. Поди не просохла между "привлечением" и "розыском".

Как вы понимаете, Петра никуда не вызвали - и не могли успеть вызвать. Ни одного шанса на своевременное извещение. Не для того эти бумажки написаны, чтобы человек мог придти с адвокатом, защищаться, доказывать. А для того, чтобы потрясти ими в суде и объявить, что он "скрывался".

Проверьте, вы сами часом не в "розыске"? А то, может, тоже числитесь скрывшимся, и бумажка где-то лежит.

Оцените и начало постановления: "Милосердов создал сообщество, а именно: Аблязов в неустановленное время в неустановленном месте обратился к Поткину". Это не шутка, а документ, стоивший человеку 15 месяцев тюрьмы.

А.Б.