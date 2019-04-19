Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Франция отблагодарит Россию за предложение помощи

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 2

сша франция война рф
Франция отблагодарит Россию за предложение помощи

Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией. Об этом сообщается на сайте французского посольства в прибалтийской республике.

Военнослужащие будут дислоцироваться в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. В состав контингента входят военнослужащие вторй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона.

Решение было принято в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). Французские военные прибудут в Эстонию 23 апреля и останутся на территории республики до конца августа 2019 года.

***

Некоторые граждане Франции очень обиделись на меня за публикацию, не слишком почтительную к руководству республики.

А больше нет Собора Парижской Богоматери

А теперь вот, в ответ на вполне искреннее (хотя и идиотское) предложение Путина помочь с реставрацией Нотр Дам - отправка воинского контингента для "сдерживания" России.

Скинемся на Нотр-Дам де Пари? 

Заметим, французские солдаты будут стоять на бывшей российской и советской территории, отстоящей от Франции на тысячи километров, зато от Москвы всего в 800 верстах. А уж бомбить Питер с аэродрома Тапа - одно удовольствие, еще Люфтваффе отметилось...

Кстати, в последний раз французы воевали против России во время Крымской войны, в составе европейской коалиции, очень напоминающей по конфигурации современное НАТО. Опять же за тысячи километров от прекрасной Франции. 

А до того французы оказались в Москве во время войны 1812 года, в результате чего российская столица вся сгорела - что-то не припоминаю, оказывали тогда власти Франции помощь России по восстановлению утраченных памятников истории?

А теперь прекрасная Франция решила таким вот своеобразным образом "помочь" России. И как-то нет сомнений, что в случае дальнейшего развития событий по воеенному сценарию Франция поступит как с Югославией - особенно приятно, что в коалиции. Толпой и батьку бить приятней...

Интересно, кстати, на какого "вероятного противника" нацелены сегодня ядерные силы Франции? Думаю, храм Христа Спасителя для стратегической авиации - прекрасный ориентир, тем более, что воздвигнут был в память о победе в войне 1812 года...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
саня написал 19.04.2019 10:15
последний раз французы воевали в 1945 шарлемань сс
Ответить
(без названия)
саня написал 19.04.2019 09:59
путин агент госдепа.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
О положении горняков и металлургов
О положении горняков и металлургов
19.04.2019
В.Квачков: как выжить в новых репрессиях?
В.Квачков: как выжить в новых репрессиях?
19.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Франция отблагодарит Россию за предложение помощи (2)
Почему у нас всегда путают гуманизм с кретинизмом? (0)
К вопросу пробуждения классового самосознания в пролетариате (1)
Анатолий Баранов: Украинский транзит сегодня вещь странная (2)
О положении горняков и металлургов (0)
В московской редакции Росбалта прошли обыски (5)
В.Квачков: как выжить в новых репрессиях? (7)
Деловую репутацию миллиардера Усманова защищает всё московское Угро (4)
Назарбаева сделают почётным пожизненным председателем земного шара в Евразии (3)
Киевская Фемида подготовилась к реваншу Коломойского через Зеленского (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Захотели неправильно понять
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А уж бомбить Питер с аэродрома Тапа - одно удовольствие, еще Люфтваффе отметилось...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Зеленскому бы и оставаться котом в мешке
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так что можно в принципе найти при обыске?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Настораживающие детали по пожару в Notre Dame
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss