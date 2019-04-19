Франция отблагодарит Россию за предложение помощи

Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией. Об этом сообщается на сайте французского посольства в прибалтийской республике.

Военнослужащие будут дислоцироваться в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. В состав контингента входят военнослужащие вторй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона.

Решение было принято в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). Французские военные прибудут в Эстонию 23 апреля и останутся на территории республики до конца августа 2019 года.

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Некоторые граждане Франции очень обиделись на меня за публикацию, не слишком почтительную к руководству республики.

А больше нет Собора Парижской Богоматери

А теперь вот, в ответ на вполне искреннее (хотя и идиотское) предложение Путина помочь с реставрацией Нотр Дам - отправка воинского контингента для "сдерживания" России.

Скинемся на Нотр-Дам де Пари?

Заметим, французские солдаты будут стоять на бывшей российской и советской территории, отстоящей от Франции на тысячи километров, зато от Москвы всего в 800 верстах. А уж бомбить Питер с аэродрома Тапа - одно удовольствие, еще Люфтваффе отметилось...

Кстати, в последний раз французы воевали против России во время Крымской войны, в составе европейской коалиции, очень напоминающей по конфигурации современное НАТО. Опять же за тысячи километров от прекрасной Франции.

А до того французы оказались в Москве во время войны 1812 года, в результате чего российская столица вся сгорела - что-то не припоминаю, оказывали тогда власти Франции помощь России по восстановлению утраченных памятников истории?

А теперь прекрасная Франция решила таким вот своеобразным образом "помочь" России. И как-то нет сомнений, что в случае дальнейшего развития событий по воеенному сценарию Франция поступит как с Югославией - особенно приятно, что в коалиции. Толпой и батьку бить приятней...

Интересно, кстати, на какого "вероятного противника" нацелены сегодня ядерные силы Франции? Думаю, храм Христа Спасителя для стратегической авиации - прекрасный ориентир, тем более, что воздвигнут был в память о победе в войне 1812 года...

Анатолий Баранов