Самых дорогих россиян будут пускать отдохнуть на Коста-Рику без виз

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз с Коста-Рикой вступит в силу 25 мая. Оно позволит обладателям действующих российских загранпаспортов находиться в республике в течение 90 дней. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

"25 мая 2019 года вступает в силу соглашение между правительствами России и Коста-Рики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран", - отметили в дипломатическом ведомстве.

В частности, граждане РФ, "являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда".

В то же время граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами смогут безвизово въезжать в Россию "до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда", передает ТАСС.

"Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 календарных дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу или разрешение на пребывание в соответствии с его законодательством", - предупредили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров подписал соглашение об отмене виз с Коста-Рикой 28 мая прошлого года. Аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием тогдашнего главы костариканского внешнеполитического ведомства Мануэля Гонсалеса.

На Смоленской площади подчеркивали, что после вступления в силу данного документа РФ "будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях".

- Для страны, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - в которой 80% вообще никуда за границу на отдых не выезжает, им бы свести концы с концами, заплатить за ЖКХ, и выкроить месяц хотя бы на отдых на даче, это конечно же важнейшая новость, особенно после публикации деклараций о доходах миллиардеров всея Руси! Что ж, у кого теперь есть сомнения в том, что и МИД - служит правящему классу (в данном случае - в широком смысле, буржуазии всей, которая имеет средства отдыхать за рубежом и хранит часто там же в офшорах всё выкачанное из РФ), который желает отдыхать там, где ему наиболее комфортно? "Дебилы, *лять" - это мы, до сих пор не понявшие классовой сути путинского государства. Кстати, и у самого Лаврова дочурка-то где-то в США, кажется, учится?

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