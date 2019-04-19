Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самых дорогих россиян будут пускать отдохнуть на Коста-Рику без виз

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 0

либералы классоваяненависть мид реформы
Самых дорогих россиян будут пускать отдохнуть на Коста-Рику без виз

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз с Коста-Рикой вступит в силу 25 мая. Оно позволит обладателям действующих российских загранпаспортов находиться в республике в течение 90 дней. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг. 

"25 мая 2019 года вступает в силу соглашение между правительствами России и Коста-Рики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран", - отметили в дипломатическом ведомстве. 

В частности, граждане РФ, "являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда". 

В то же время граждане Коста-Рики с действительными общегражданскими паспортами смогут безвизово въезжать в Россию "до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда", передает ТАСС. 

"Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать или проживать на территории другого государства более 90 календарных дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, должны получить визу или разрешение на пребывание в соответствии с его законодательством", - предупредили в МИД РФ. 

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров подписал соглашение об отмене виз с Коста-Рикой 28 мая прошлого года. Аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием тогдашнего главы костариканского внешнеполитического ведомства Мануэля Гонсалеса. 

На Смоленской площади подчеркивали, что после вступления в силу данного документа РФ "будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях".

- Для страны, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - в которой 80% вообще никуда за границу на отдых не выезжает, им бы свести концы с концами, заплатить за ЖКХ, и выкроить месяц хотя бы на отдых на даче, это конечно же важнейшая новость, особенно после публикации деклараций о доходах миллиардеров всея Руси! Что ж, у кого теперь есть сомнения в том, что и МИД - служит правящему классу (в данном случае - в широком смысле, буржуазии всей, которая имеет средства отдыхать за рубежом и хранит часто там же в офшорах всё выкачанное из РФ), который желает отдыхать там, где ему наиболее комфортно? "Дебилы, *лять" - это мы, до сих пор не понявшие классовой сути путинского государства. Кстати, и у самого Лаврова дочурка-то где-то в США, кажется, учится?

Новости по теме:

Банкир Костин "озвучил" в Давосе страхи правящего класса 

Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента! 

Силовигарх Михельсон лидирует в рейтинге богатеев Путинской России

19 миллионов человек живут так, как жить не должны. Ну и нефиг! Пущай помирают!

Ленинградская многодетная семья - в однокомнатной, "питерские" - в "Золотых ключах"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
О положении горняков и металлургов
О положении горняков и металлургов
19.04.2019
В.Квачков: как выжить в новых репрессиях?
В.Квачков: как выжить в новых репрессиях?
19.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самых дорогих россиян будут пускать отдохнуть на Коста-Рику без виз (0)
Франция отблагодарит Россию за предложение помощи (4)
Почему у нас всегда путают гуманизм с кретинизмом? (1)
К вопросу пробуждения классового самосознания в пролетариате (3)
Анатолий Баранов: Украинский транзит сегодня вещь странная (3)
О положении горняков и металлургов (0)
В московской редакции Росбалта прошли обыски (6)
В.Квачков: как выжить в новых репрессиях? (8)
Деловую репутацию миллиардера Усманова защищает всё московское Угро (4)
Назарбаева сделают почётным пожизненным председателем земного шара в Евразии (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Нефть скоро найдут в ЛДНР?
Дарья Митина Дарья Митина: 19 апреля
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: В России среднего класса никогда не было, нет и не будет
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Захотели неправильно понять
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А уж бомбить Питер с аэродрома Тапа - одно удовольствие, еще Люфтваффе отметилось...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss