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Московский листок

Банкир Хотин задержан и подозревается в краже у вкладчиков годового дохода Путина

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 0

кризис национализация банки
Банкир Хотин задержан и подозревается в краже у вкладчиков годового дохода Путина

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 

"Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк "Югра" в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина", - сказала Петренко "Интерфаксу" в пятницу. 

Хотин был задержан в результате совместной работы ФСБ и МВД. Петренко добавила, что в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения. 

Проигранная "Югра"

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года. 

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом. Активы банка на эту дату составили 34,007 млрд рублей, обязательства - 194,868 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" составляла 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией "дыра" в капитале "Югры" выросла до 143 млрд рублей (активы составляли 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей). 

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

От редакции: Вот что интересно: в 2012-м году, на августовском съезде Левого Фронта выступал товарищ Сахнин, и он нам честно доложил, что в Координационном совете оппозиции (КСО) на левых смотрят косо либералы в особенности потому, что эти самые леыве мечтают "уничтожить банковскую систему". То есть для либералов, лидировавших в КСО и формировавших повестку всех прошедших в 2012-м году массовых шествий и митингов революция в тот момент чётко представлялась как именно социалистическая. Это очень важно отметить нам, сегодня цацкающимся даже с воображаемыми либералами, ещё ни в какие с нами тактические союзы не вступившими! Они, все эти миловы и навальные понимали лучше и радикальнее нас самих, что революция - это национализация банков. А мы понимали плюс к этому, что национализация есть слияние их, частных лицензированных государством банков, в один госбанк (при сохранении всех обязательств по вкладам).

Что же мы видим в банковском секторе после поражения "болотного протеста"? В котором лебедь, рак и щука распределили свои силы неэффективно для свержения силовигархии, а потому лебедь (либералы) благополучно затем влился во власть (Кудрин - к Путину под крылышко, Немцов - хоть местную, ярославскую, но всё же!), рак (левые - ведь они звали "назад", в социализм) пошёл по этапу, а щука (националисты) - частично по этапу (Д.Константинов), частично в подполье (и уже в мальцевском переиздании были благополучно "повязаны" или "слиты"). А видим мы как банковская система, обожествляемая либералами системными и несистемными - сжимается к той модели, которую в КСО считали революционной, сама по себе. Причём лопающиеся банки никаких своих обещаний перед вкладчиками не сохраняют и не выполняют - то есть несут риски населению, вкладчикам гораздо большие, нежели сама по себе их национализация, то есть слияние в госбанк, то есть революция.

И чёткий годовой прогноз лишения банков лицензий - подтверждает ещё и то, что плановая экономика не миф, не утопия, а необходимость при нарастании кризисных явлений внутри капитализма. Банковский вклад - суть доверие населения правящему классу. Играйте нашими денежками, но в нужный нам момент - отдайте их сполна и ещё с процентом за наше доверие вам. И в этой игре заведомо выигрывает только банкир, только правящий класс, поскольку деньги есть эквивалент свободы и даже классового произвола - редкие задержания банкиров нисколько не нарушают правила. А оно нынче в том, что банкиры - заведомо правы даже в самых диких своих махинациях с деньгами населения, но населения от своих вкладов может получить только гарантированную государством малую часть 700 тысяч рублей.

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП 

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