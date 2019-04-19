Бандиты защитили деловую репутацию генерал-братэлло Золотова, дали ФАС по мозгам

Утром 18 апреля в столице было совершено нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ (государственного оборонного заказа) Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Илью Гришина. В настоящее время пострадавший чиновник находится на больничном, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС. Ранее Гришин инициировал проверку в отношении крымского мясокомбината "Дружба народов", который фигурировал в расследованиях ФБК, посвященных поставкам некачественной продукции Росгвардии и ее главе Виктору Золотову.

"ФАС России совместно с правоохранительными органами отрабатывает все версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли дать комментарии.

Сам Гришин в интервью телеканалу "360" рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома. Чиновника избили. Приехавшие врачи диагностировали у Гришина сотрясение мозга.

По его словам, нападению предшествовали странные события. "Но я бы не назвал это угрозами", - оговорился чиновник.

Речь идет о том, что фотография и номер телефона Гришина были опубликованы в интернете. Телеграм-канал Baza без указания на источник писал, что неизвестные, назвавшиеся курьерами, уточняли по телефону домашний адрес чиновника, а затем приезжали и звонили в дверь.

Гришин связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, пишет "Медиазона". "Я думаю, что это связано с работой, потому что других предположений пока что нет", - уточнил он.

Телеграм-канал Baza утверждает, что за последнее время ФАС по указанию Гришина провела проверки на Салаватовском химзаводе, военном концерне "Алмаз-Антей" и мясокомбинате "Дружба народов".

Напомним, ФБК выяснил, что в конце 2017-го года глава правительства, Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза.

"Мы стали проверять закупки для Нацгвардии, это всегда интересная тема. И увидели, что продовольствие теперь закупается без торгов, у единственного поставщика", - рассказал "Дождю" предысторию расследования юрист ФБК Александр Головач.

От редакции: Лишнее подтверждение тому, что бандитское государство не видит никаких препятствий в реализации своей монополии на насилие - кто бы не стоял у него на пути, точнее - кто бы не выступал в данный момент врагом правящего класса. Закон ему не писан - а значит и представитель структур самого же государства - может получить "по мозгам", если будет расследовать что-либо, связанное с обогащением и вообще с многомиллиардными состояниями силовигархов, "неприкосновенных" персон, таких, как экс-охранник Собчака и Путина... Государство ли это - или действительно ОПГ, как называет оное Леонид Развозжаев в своей сегодняшней колонке в Политраскладе?

Д.Ч.

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