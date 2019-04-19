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Московский листок

Фэсбы вымогали у сына экс-главы "Известий" Галумова шестьдесят пять миллионов

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 0

коррупция москва фсб позор фэсбы пресса
Фэсбы вымогали у сына экс-главы "Известий" Галумова шестьдесят пять миллионов

В Москве задержаны бывший и действующий следователи центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ). Следственный комитет России (СКР) инкриминирует им вымогательство взятки в размере 65 миллионов рублей у сына находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова. За эту сумму они пообещали не утяжелять обвинение Галумову, а также не привлекать к ответственности его сына, пишет "Коммерсант". 

С заявлением о вымогательстве 65 миллионов рублей в управление собственной безопасности ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО "Лефортово" Эраста Галумова Александр. Эту сумму у него якобы вымогали бывший и действующий офицеры следственного управления ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов. Причем взятку они хотели получить в биткойнах. 

Капитан Колбов, вышедший в отставку в июле 2018 года, и майор Белоусов работали в отделе по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий. В феврале прошлого года Белоусов обращался в Лефортовский райсуд Москвы с ходатайством об аресте Эраста Галумова, а потом неоднократно требовал продлить его содержание в СИЗО. Колбов же якобы вызвался быть посредником в передаче взятки. По некоторым данным, злоумышленники успели получить три миллиона рублей, после чего и были задержаны. 

ТАСС сообщает, что Басманный суд Москвы 17 апреля отправил Алексея Колбова под арест; его обвиняют по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Сергей Белоусов на данный момент остается в статусе задержанного. 

Бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" задержали в феврале прошлого года. Эраста Галумова обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По некоторым данным, изначально ему инкриминировали несколько эпизодов, связанных с деятельностью ФГУП, которым он управлял с января 2002 по октябрь 2013 года. Речь в них шла в основном о финансовых махинациях при сдаче в наем многочисленных площадей "Известий", в том числе в самом центре Москвы, в Настасьинском переулке. Теперь же его обвиняют в махинациях при исполнении неких инвестконтрактов. 

В 2005 году Галумов оказался в центре скандала, также связанного с арендой площадей "Известий". Тогда он пытался убедить дилера Cadillac Trinity Motors и его главу Руди Амирханяна не продлевать аренду на помещение в центре Москвы. Амирханян рассказал, что в октябре 2004 года издательство "Известия" пообещало ему продлить срок аренды еще на один год, однако после того, как Trinity провел реконструкцию в салоне недалеко от Пушкинской площади, арендодатель заявил, что аренда продлена не будет. Амирханяну неофициально сказали, что "какая-то шишка" хочет приберечь это помещение на первом этаже для себя. 

Дилер обратился в суд, после чего Галумов намекнул ему на проблемы, которые ждут его, если он попытается оспорить это решение. "Президент стоит выше закона, - говорил чиновник. - Мы живем не в законопослушном государстве. Россия - это особая страна. Ее не изменить; или вы ее любите, или уходите. Она никогда не будет демократическим государством, она останется страной третьего мира с ядерными бомбами. Противодействовать системе бесполезно. Закон прост: кто-то важный говорит, что это должно быть сделано так-то и так-то, и получает именно в таком виде". 

Галумов всячески подчеркивал, что выступает как посланник Кремля. "Существует президентская корпорация и мы - ее часть. Если вы хотите начать войну с президентской корпорацией, пожалуйста. Но это бесполезно. Можете называть нас федеральными бандитами или кем угодно еще. Мы - федералы. Если хотите посостязаться с нами..." - тут чиновник разразился смехом. 

Спустя 9 дней несколько десятков офицеров безопасности из компании Галумова заставили работников автомобильного салона покинуть помещение, сменили замки и закрасили окна белой краской.

От редакции: С самим зданием издательства "Известия" - сплошная неразбериха, заканчивающаяся на данный момент тотальным выселением самой газеты и издательства из своих исторических, именно под производство газеты и книг построенных Советской властью помещений. По официальной информации, "Известия" будут переделаны внутри под дорогой отель, с сохранением исторической внешности, в чём можно убедиться уже сейчас: красивая и греющая сердца большевиков надпись "Известия ВЦИК СССР" красуется на отреставрированном фасаде, а вот что там внури - чёрт знает...

На фоне перепрофилирования исторического здания, в котором быть бы не только музею этой пославленной советской газеты, но (будь на то воля буржуазных властей - федеральных и московских, как в случае Ельцин-центра) и музею демократической печати (с экспозицией а ля РИА "Новости", с душещипальными фото августа 1991-го года) - конечно, возникают не только вопросы у силовиков, но и растут их же аппетиты. Если "Известия" будут приносить гостиничный доход - то ведь хочется и свою дольку поиметь с него, хоть разовую... И даже некая справедливость видится тут: мы же, силовики "демократической державы", не мешаем продвижению капитализма на советские пространства, не препятствуем личному обогащению вчерашних газетчиков, завладевших историческим зданием? Ну, вот пусть и поделятся!

Д.Ч. 

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