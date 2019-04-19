Лукашенко выступил за усиление госрегулирования цен

Президент Лукашенко потребовал от правительства усилить государственное регулирование цен и не бояться критики извне. Об этом он заявил в послании к белорусскому народу и Национальному собранию, которое цитирует Tut.by.

"Инфляцию надо удерживать на уровне 5%. Цены должны быть приемлемые. Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать", - отметил белорусский президент.

Лукашенко призвал правительство не обращать внимания на критику "где-то на Востоке или на Западе за то, что мы неправильными методами регулируем цены, проводим политику ценообразования". "Да плевать, что про нас скажут там. Важно, что скажет народ про нас", - заявил Лукашенко. При этом он признал, что "на уровне личного восприятия инфляция у каждого своя". "Человек судит по росту цен, не по общей потребительской корзине, а по существенным пяти-восьми товарам и услугам своего ежедневного спроса", - сказал Лукашенко.

"Почему мы не можем по нормальным ценам накормить свой народ? Одна из причин - заигрались в рынок и демократию в экономике, - сказал Лукашенко. - Выбирайте любой путь, но жалоб людей на непомерный рост цен на 20 позиций [потребительских товаров], от которых зависит жизнь, прежде всего малообеспеченных и пенсионеров, не должно быть". При этом он призвал создавать среду для честной и здоровой конкуренции. "В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы. Жестко пресекайте ценовой сговор, отменяйте всякие индивидуальные льготы", - сказал он.

Лукашенко добавил, что экономика страны должна развиваться на основе крупного производства при одновременной поддержке государством малого и среднего бизнеса. Глава республики особо подчеркнул, что в стране не встали "на путь бесконтрольного передела собственности". "Мы не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле, а мы его сохранили и приумножили", - сказал белорусский лидер, подчеркнув, что в Белоруссии созданы достойные условия развития малого и среднего бизнеса.

Глава государства также потребовал ускорить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, чтобы "не ходить с протянутой рукой" и получать прибыль от нефтепереработки. "Мы на финишной стадии, надо ускоряться", - сказал он.

Кроме того, глава Белоруссии заявил о готовности белорусов защищать свою независимость. Он указал, что страна сохранила нейтралитет "по отношению к известным глобальным и региональным конфликтам", очевидно, имея в виду присоединение Крыма к России и войну на востоке Украины: "Мы <...> ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, нашим соседям".

"Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, президент или правительство - будут прокляты народом, а кто посмеет силой это сделать - получит мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от поколения, рожденного в независимой Беларуси", - заявил Лукашенко. Конец фразы был заглушен бурными аплодисментами.

Он также отметил, что усиление военных сил НАТО и США в соседних с республикой странах требуют укрепления вооруженных сил республики. Лукашенко выразил обеспокоенность тем , что "ломаются механизмы глобального сдерживания", а намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности принесет непредсказуемые последствия.

Президент также предложил назначать на высокие должности только тех чиновников, у которых не менее трех детей, и потребовал выделять льготное жилье в первую очередь многодетным семьям.

Помимо этого, президент Белоруссии заявил о необходимости обновления основного закона страны. "Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я четко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть", - отметил Лукашенко, также предложив перенести парламентские выборы в стране на нынешний год.

Некоторые высказывания белорусского президента можно интерпретировать как очередной намек на действия или намерения российских властей. Из Минска все чаще звучат критика в адрес российских властей и опасения за суверенитет страны на фоне слухов о готовящемся поглощении Белоруссии Российской Федерацией.

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил 22 марта, что объединение Белоруссии и России невозможно. Он отметил, что это понимают не только в Минске, но видимо и в Москве. Об этом он сказал в пятницу, комментируя публикации СМИ о возможности продления президентского срока президента РФ Владимира Путина за счет объединения Белоруссии и России.

"На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ, - сказал министр, слова которого приводит агентство Tut.by.- Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же".

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