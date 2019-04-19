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Московский листок

Защитников одесского памятника архитектуры сталинской эпохи облили нечистотами

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 1

ссср рада одесса
Защитников одесского памятника архитектуры сталинской эпохи облили нечистотами

Найем появился в Горсаду вместе с делегацией. Нечистоты вылили на него и сопровождающих его лиц сверху, с арки Летнего театра. После этого гостей из Киева забросали фаллоимитаторами. 

Автор проекта реконструкции Летнего с превращением его в концертную площадку с фудкортом — одесский шоумен Дмитрий Шпинарев. Он заявил, что никакого торгового центра из театра делать никто не собирается. 

«Нас тут обливают, оскорбляют, а потом приходите вы и говорите, что все хорошо. Вы должны сделать так, чтобы вам доверяли», — заявил Найем. 

Активисты борются за то, чтобы сохранить Летний театр в его первозданном виде. Как сообщили в полиции, в Приморский отдел доставили двоих подозреваемых. Предварительно их действия квалифицируются по статье «Хулиганство». 

Городской сад был разбит в Одессе в 1803 году. В 1949-м в нем появился Летний театр городской филармонии. Он находится под охраной государства. С 1990-х до 2017 года он был закрыт.

От редакции: Отметим, что первоначальная радость в заголовках российских официозных СМИ - "ух ты, героя Евромайдана, а может и крымско-татарского сепаратиста облили фекалиями, чтоб неповадно было от России отдаляться!" - ничем не подкреплена. Какие бы силы депутат не представлял, он сейчас - на стороне одесситов, которые препятствуют декоммунизации театра, созданного как раз при Сталине и вполне выражающего дух Советской эпохи. То, что летний театр был закрыт с наступлением капитализма и резрушения СССР - говорит не только не в пользу властей Украины как таковой, но и конкретно не в пользу власти "нашего" (а для кремлёвских СМИ - он именно наш, корпоративно защищённый) Януковича.

Памятник архитектуры стоял и медленно разрушался, но в постмайданном 2017-м открылся - вот такой разрыв шаблонов. А скоре всего всё решалось на местах - и на местах же вскоре поняли, что "реконструкция", европеизация под фуд-корт (модное словцо, как для "москалей", так и для "свидомитов") гораздо выгоднее, чем просто открытый театр сталинской эпохи. Хорошо хоть, не подвели под декоммунизацию - но ещё могут, бизнес тут не будет зевать. Кстати, тут у одесситов, готовых отстаивать свой театр - стоит поучиться.

Понятно, что говнюки - то есть облившие депутата и бросавшие "члены" (недешёвые, кстати, застройщик-шоумен явно богат и изобретателен), - были наняты проектировщиком фуд-корта, но вот те, кто отстаивает театр - они-то никем не были наняты, сами вышли, и это не первый такой случай гражданской активности в Одессе. Недавно и декоммунизатора под Одессой остановили, памятник героям НКВД долбившего кувалдой. А в Москве сносят целый спорткомплекс "Олимпийский" (безусловный памятник и архитектуры и Эпохи, Олимпиады-80), уже разбирают окружающую его эстакаду (которая и не собиралась рушиться, сделана на века!), - и хоть бы один москвич проявил подобную сознательность, облил бы зловонной волной презрения двух миллионеров, Году Нисанова и Зараха Илиева, получивших "Олимпийский" в частную собственность!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
Доктор*Лечим баранов и Прочую ОбмУдь!мОтя,заходи написал 19.04.2019 15:57
читал камент = обмудка мОти,- и лишний раз убедился,
что этот великовозрастный долбайоп напритягивал за хyй всяческую хyергу, подмешав туда своего гoвнеца для важности типо:
"... созданного как раз при Сталине и вполне выражающего дух Советской эпохи."___________обДроЧень
.
мОтя!
тебе уже тысячу раз говорили = ВСЕ!!!
Не пиши = НИХYЯ!!!
Урод ты обконченнокамунячий = УРОД!
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