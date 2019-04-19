Полтора года за "ушиб ногтем", причиненный полицаю

Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к полутора годам условного срока мать координатора "Протестного Кузбасса" Льва Гяммера Ольгу по уголовной статье о применении насилия к полицейскому, сообщает "Тайга.Инфо".

Сообщается, что 9 сентября 2018 года Ольга Гяммер якобы применила насилие к сотруднику полиции, когда защищала участницу акции против политики федеральных властей. В материалах дела говорится, что полицейский получил ушиб, который женщина ему нанесла "тыльной стороной ногтевой пластины", при этом находясь в нетрезвом состоянии.

"Мы будем оспаривать это решение. После второй инстанции пойдем в ЕСПЧ. Такое наказание мотивировали "общественно опасным преступлением". Эта статья относится к разряду преступлений против государства. За них суровые наказания", - сказал "МБХ медиа" Лев Гяммер. Решение суда и уголовное преследование матери он связывает со своей политической деятельностью.

После первого заседания в 2018 году полицейские задержали члена Либертарианской партии Игоря Горланова. На него был составлен административный протокол о неповиновении сотруднику полиции. Суд Новокузнецка 14 марта оштрафовал его на тысячу рублей.

Самого Гяммера в прошлом году обвинили в пропаганде нацистской символики в соцсети "ВКонтакте". Административное дело в отношении активиста завели по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) за четыре видеоролика, опубликованные им в период 2015-2017 годов.

Это два пародийных ролика с кадрами из фильма "Бункер" 2004 года о последних днях Третьего рейха, музыкальный видеоролик про Вторую мировую войну "History of World War 2" (с сатирического YouTube-канала History Bombs, 2,4 миллиона просмотров), а также трейлер к вышедшему в 2012 году фильму "Железное небо".

В мае его задерживали на акции протеста сторонников Алексея Навального "Он нам не царь" и собирались обвинить в организации несанкционированного уличного мероприятия. Его дело передали комиссии по делам несовершеннолетних, и та попросила суд отправить его на обязательные работы. Однако суд постановил, что ущерба здоровью или имуществу от действий фигуранта нет, и дело закрыли.

27 августа подругу активиста и его заместителя в "Протестном Кузбассе" Милу Земцову - "девушку с красными волосами" - задержали в Кемерово в рамках спецоперации. Правоохранительные органы опасались, что девушка на пикете "опозорит" местную администрацию в день визита президента РФ Владимира Путина. Гяммера также задержали утром того же дня на железнодорожном вокзале в Новокузнецке. По некоторым данным, он ехал в Кемерово, чтобы спросить президента Путина "о силовом разгоне мирных акций и масштабной фальсификации на выборах".

В недалёком же от Кузбасса по сибирским меркам Красноярске похожий прецедент применения превентивного,не несущего вред здоровью, насилия к полицейскому оценили иначе.

Железнодорожный суд Красноярска 25 февраля оштрафовал на 150 тысяч рублей бывшего доцента кафедры физической культуры Сибирского федерального университета Наталью Подоляк, признав ее виновной в нападении на полицейского во время митинга "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Женщина дала пинок правоохранителю, не причинив ему никакого вреда, однако суд установил иное.

Подоляк присудили штраф по статье 313 УК РФ за применение не опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника полиции Дмитрия Данилова, сообщает "Сибирь.Реалии". Страж порядка также подавал гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 20 тысяч рублей, суд его полностью удовлетворил. Таким образом, экс-доцент должна заплатить 170 тысяч рублей.

Полицейский утверждал, что под нанесенным ему вредом он подразумевает необходимость ездить к следователю, расходовать деньги на дорогу и рабочее время.

Причем на видеозаписи, предоставленной в суд, видно, что полицейский, которому дали пинка, даже не заметил его. Зато на женщину обратил внимание другой правоохранитель и принялся задерживать Подоляк. Пинок она дала стражу порядка для того, чтобы обратить внимание на человека, которого в этот момент задерживали и которому причиняли физическую боль. В руках женщина держала собаку и телефон, поэтому и задействовала ногу. Полицейский стоял около жестко задержанного активиста, потерявшего сознание.

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