Противники вывоза московского мусора в Архангельск сожгли два моста к строящейся свалке

Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес, где строится полигон под московский мусор.

На участке дороги Мадмас — Шыладор Республики Коми «партизаны» подожгли два деревянных моста, которые использовались для проезда техники, перевозившей топливо на стройку полигона на станции Шиес в Архангельской области.

«Народ сжигает мосты с властью. Кто конкретно это сделал, нам неизвестно, это какие-то автономные партизаны. Возможно, что это провокация, чтобы надавить на активистов, но только уж очень серьезная провокация, поэтому вряд ли. Теперь тяжеловозам на полигон не проехать, да и вообще транспортная инфраструктура сломана надолго: наведение новых мостов - проблема непростая. Дело в том, что жителей уже довели до состояния отчаяния, поэтому и появляются такие ополченцы, готовые к радикальным действиям», - дал комментарий порталу Activatica активист Николай Максимов.

Напомним, что активисты уже почти 8 месяцев обороняют свою землю от возведения огромного мусорного полигона в Архангельской области рядом с железнодорожной станцией Шиес. Проект «Шиес» подразумевает строительство масштабного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы и Московской области. Местные жители, экологи и учёные уверены, что размещение такого полигона на шиесских болотах приведёт к экологической катастрофе, но в правительстве Архангельской области проекту придали статус приоритетного.

В марте в Архангельской области, где возводится полигон бытовых отходов на станции Шиес, строители свалки пошли в наступление на активистов. Рабочие утверждали, что хотят уехать домой и начали движение прямо через лагерь активистов, организовавших блокаду стройки. Экскаватор и грузовики пытались продолжить движение, несмотря на находящихся на пути людей. В ходе конфликта экскаватор ковшом снес вагончик, где находился стационарный пост противников стойки. Пострадал местный активист Владимир Когут 1980 года рождения, который второй раз дежурил на Шиесе. Были пострадавшие и среди атаковавших строителей.

А 3 апреля граждане вышли уже на многотысячный несогласованный митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Они скандировали "Мы здесь, власть!" и "Шиес не сдадим" и требовали от губернатора выйти к ним. Позднее участники акции решили объявить "бессрочный протест", пишет "Новая газета".

У станции Шиес (Ленский район Архангельской области) с июля идет строительство мусорного полигона, получившего название экотехнопарк "Шиес". Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. Местные жители настаивают на том, что строительство незаконно. СМИ подсчитали, что на акцию собралось около трех тысяч человек.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов потребовал от МВД зачистить площадь от митингующих. Усиление идет на всех центральных улицах Архангельска. В город прибыл ОМОН из Вологды. Говорят, будут с палатками дежурить на центральной площади Ленина.

Полициейские пытались прекратить митинг, активисты окружили памятник Ленину и не пускали стражей порядка на сцену.

После окончания заявленного времени мероприятия в 13:00 полиция начала снимать оцепление, а участники акции остались на месте и стали разбивать палатки. Полицейские начали разгонять собравшихся, хватать палатки и уносить их.

В течение двух часов полиция забрала у участников все палатки. Активисты в соцсетях призвали приходить на площадь Ленина "со стульями, коврами, едой и напитками". К 18 часам полиция покинула центр города, задержаний не было.

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