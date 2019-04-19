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Московский листок

Десантный корабль "Цезарь Куников" сломался на учениях в Крыму

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 1

крымнаш чф рф
Десантный корабль "Цезарь Куников" сломался на учениях в Крыму

На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. 

"18 апреля 2019 года при возвращении в пункт базирования после проведения комплексных корабельных учений у большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота возникла техническая неисправность с рулевым устройством", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. 

Для исключения возможных аварийных ситуаций при заходе и швартовке в пункте базирования дежурные службы приняли решение о заходе корабля в гавань с использованием буксиров вспомогательного флота, отметили в пресс-службе. 

После успешной швартовки корабля "специалисты приступили к выявлению технической неисправности, которая будет устранена в самое ближайшее время", заключили в Черноморском флоте. 

Как уточняет газета "Кафа", к терпящему бедствие кораблю, входившему в состав 197-й бригады десантных кораблей Крымской ВМБ (военно-морской базы), было направлено противопожарное судно "ПЖС-123".

Судном "СБ-5" большой десантный корабль был доведен до района бухты Карантинная, после его буксировку на штатное место обеспечивали четыре рейдовых буксира черноморского флота. 

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил, что при возвращении с учений на корабле возникала неисправность в рулевой группе и корабль пришлось отбуксировать на базу. По имеющимся данным, "Цезарь Куников" в среду и четверг участвовал в учениях аварийно-спасательного отряда ЧФ. В этих учениях также принимали участие сторожевые корабли "Сметливый" и "Пытливый". 

Техническая проблема на корабле "Цезарь Куников" возникла в районе мыса Херсонес, после чего он был отбуксирован к месту базирования. 

За последние годы БДК "Цезарь Куников" неоднократно совершал дальние походы в Тартус в рамках операции по доставке грузов для российской межвидовой группировки в Сирии. В зарубежной прессе она получила название "Сирийский экспресс". 

БДК "Цезарь Куников" - не первое российское судно, на котором возникли серьезные неполадки после участия в операции у берегов Сирии. В длительном и дорогостоящем ремонте нуждается единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Корабль был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-м.

Напомним, вчера в акваторию Балтийского моря вошли четыре корабля НАТО. В состав военно-морской группы входят эсминец ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши К.Puaski, Турции Gokova и Испании Juan de Borbon. Как сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО), российские военные контролируют действия кораблей. 

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО»,— приводит «Интерфакс» заявление НЦУО. Отмечается, что организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2401 написал 19.04.2019 19:19
Израиль обязан оплатить все затраты на войну в Сирии?
За каждого убитого русского парня в Сирии, миллион израильтян должны отработать в Сибири по году?
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