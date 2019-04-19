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Московский листок

Спецназ в астраханскую колонию, по словам родственников заключенных, введён для пыток

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 1

астрахань пытки гуин
Спецназ в астраханскую колонию, по словам родственников заключенных, введён для пыток

В астраханскую колонию строгого режима N 6 ввели спецназ. Родственники осужденных опасаются, что администрация собирается таким образом "ломать" осужденных, тогда как в пресс-службе регионального ГУФСИН заявили, что речь идет о плановых мероприятиях, и ничьи права не будут нарушены. Об этом сообщает Znak.com. 

О вводе спецназа рассказал правозащитник, автор Youtube-канала "Тюрьма-LIFE" Алексей Кузнецов. К нему обратились родственники осужденных, рассказавшие, что заключенных не пускали в санчасть для получения медпомощи, а также в баню и ограничили в доступе к торговому ларьку, где обычно покупаются сигареты, чай и другие ценные для отбывающих наказание вещи. "Вчера утром ввели спецназ. С утра и до 14 часов проходил "общезоновский" обыск, осужденные стояли на холоде. В столовую осужденные сейчас ходят в присутствии спецназа, в баню начали пускать по пять человек, также в сопровождении бойцов", - рассказала жена одного из осужденных. 

Сегодня утром около 20 машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа. "У нас стали спрашивать фамилии. Мы их назвать отказались, потому что прекрасно понимаем, что в этом случае наших близких отправят в ШИЗО. Тогда представители колонии стали угрожать нам административным делом за несанкционированный митинг, - рассказала женщина. - Через какое-то время к нам вышел представитель ФСИН. Кажется, фамилия Галиев. Он пошел с нами на контакт. Бойцов спецназа стали выводить. Правда, вывели семерых, а было их изначально 12, кажется". По словам родственников, к кому-то из заключенных бойцы накануне применили силу, но к кому конкретно, назвать не смогли. 

По словам Кузнецова, администрации учреждений зачастую прибегают к подобной политике, чтобы спровоцировать бунт заключенных и, подавив его, добиться повиновения и исполнения воли администрации. Родственники намерены обратиться в прокуратуру области, а также в аппарат уполномоченного по правам человека.

Отметим, что тема пыток и унижений в колониях Путинской России возникла в СМИ на "постболотной" волне - так, в 2016-м году супруга активиста Ильдара Дадина, осужденного за участие в акциях протеста и заявившего о пытках и избиениях в карельской колонии, впервые после перевода мужа в колонию N7 города Сегежи получила разрешение на свидание с ним и рассказала журналистам 7х7 о своих впечатлениях. 

"Единственное впечатление - это полный шок, ад и сюрреальность происходящего, потому что 22 августа, когда мы с Ильдаром виделись, это был совершенно другой человек - бодрый, веселый, который рассказывал, как они в СИЗО чуть ли не на солнышке загорают. А когда я это вот вижу, это какой-то ад: у него трясутся руки, у него дергается губа - в одну сторону, в другую... Дергается щека, постоянный нервный тик. Он пытается говорить - он задыхается. Я боялась, что у него сейчас какой-нибудь припадок случится", - говорит Анастасия Зотова. 

По ее словам, 34-летний Дадин "выглядит ровно так же, как 80-летний дедушка после инсульта". В то же время осужденный активист отказывается от предложения СПЧ по поводу ходатайства о переводе в другую колонию. "Он говорит, что не хочет, чтобы его переводили, потому что других людей продолжают бить и он не может их бросить, потому что у него есть какие-то связи со СМИ через меня, через адвоката, а если он отсюда уедет, то у них вообще ничего не будет", - пояснила Зотова. "Ильдар рассказывает, что людей точно так же продолжают бить, по утрам слышны крики. Его самого не бьют, но его поместили в камеру для каких-то буйно-помешанных, и он сидит с мужиком, который реально сумасшедший. Продолжают на него давить, продолжают его не кормить", - добавила она.

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В сегежской колонии до сих пор пытают людей, по утрам слышны крики, заявила жена Ильдара Дадина 



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Всего комментариев к статье: 1
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Их лишили свободы?
Тайлер написал 19.04.2019 21:02
А почему их лишают доступа к интернету, к магазину, к интернет-магазинам? К передачам из дома? Если человек программист, то почему он фактически лишен права на профессию? А кто придумал эти людоедские правила? Монарх, который прикидывался русским.
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