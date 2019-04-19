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Московский листок

Десять часов не слезая с велосипеда, коробейник "Яндекс.Еды" умер за рулём

Опубликовано 19.04.2019 в разделе комментариев 1

классоваяненависть ленинград коробейники
Десять часов не слезая с велосипеда, коробейник "Яндекс.Еды" умер за рулём

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» в Ленинградеупал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва. Об этом сообщил пользователь в закрытом паблике «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте». 

По словам автора поста, супервайзер требовал от 20-летнего Артыка Орозалиева доставлять заказы максимально быстро. Он упал с велосипеда и умер на улице в фирменной одежде сервиса. Причиной смерти мог стать сердечный приступ. 

Согласно данным сообщества, 18 апреля тело погибшего находилось в морге Красногвардейского района как невостребованное. Супервайзер «Яндекс.Еды» по Санкт-Петербургу отказывается признавать ответственность за смерть подчиненного. 

Как рассказала руководитель PR-службы сервиса Ася Шестакова радиостанции «Говорит Москва», в ближайшее время будут рассмотрены варианты возможного контроля переработок в приложении. Так, в результате инцидента время работы сотрудников планируется ограничить. Шестакова добавила, что сотрудники «Яндекс.Еды» уже связались с родственниками погибшего. 

«Для нас и наших партнеров этот случай означает, что нужно более внимательно относиться к нагрузке курьеров, даже если они сами берут на себя длинные смены и повышенные обязательства», — уточнила Шестакова. 

В марте пользователи сети обратили внимание на фото женщины в форме сервиса «Яндекс.Еда», которая доставляла заказ вместе с ребенком в детской коляске. Курьером оказалась жительница Ростова-на-Дону, которой пришлось выйти на работу из-за того, что ее мужа забрали в армию. По словам ростовчанки, в коляске находилась ее девятимесячная дочь, которую не с кем было оставить.

- Форменное безумие, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - навязываемые этими эксплуататорами условия труда неприемлемы, однако у чертей-"супервизоров" всегда есть оправдательный документ, это, мол, сама "рабочая лошадка" взяла на себя такие обязательства. "Более внимательно относиться к нагрузке курьеров" они будут! Да вас, собак-эксплуататоров, которые точно не по пять тысяч поучают в ЯндексЕде,  под суд надо - и в ГУЛАГ восстанавливать социализм. Открыть вам тайну, откуда берутся особые, повышенные обязательства? Да им там платят базовый оклад всего пять тысяч рублей! Так что "не потопаешь - не полопаешь", в такие рабские условия поставлены все эти "коробейники", что кажутся такими современно-продвинутыми в своей жёлтой фирменной одежде, мелькающие между нами в буднях, питающиеся в забегаловках, не снимая спецодежды, и глядящие только в свои гаджеты, готовящие им новый приговор. Безумие "первоначального накопления", похожее на пацанов с "Секундой", мывших стёкла автомобилей за рубль на светофорах в центре Москвы в конце 1980-х. Почитайте, что пишет человек из РРП, поработавший в подобной конторке немного, пока не понял, что это потогонка для людей не его возраста и физических запасов. И это тем более бред - доставка еды куда-то на дом (за исключением экстренных случаев), на которую тратятся чьи-то силы. Ведь там, за рубежом коммунистической революции, не будет не только упаковок и розничной торговли, не будет и этих дополнительных "упаковок" в виде посыльных, никаких сил общества не придётся тратить на доставку еды потребителю вообще. Питаться (за исключением утренних/вечерних чаепитий) все будут по месту работы/учёбы/дошкольного пребывания - вообще отпадёт чудовищная проблема с переработкой (или тупым замусориванием природы) упаковок! Продукты доставляются оттуда, где произведены, в оптовых упаковках, которые тоже будут сводиться к минимуму. Всё - покушали из многоразовой посуды, и никаких проблем! Ни в готовке пищи дома, ни в выбрасывании пищевых отходов, всё централизованно будет выдаваться в столовых. Столовые - светлое будущее трудового человечества, в котором конечно же этих несчастных посыльных на великах, самокатиках, играющих в заведомо проигрышную игру "обгони супервизора", вспомнят как жертв капитализма, этой бесчеловечной формации...

Материал по теме:

А вы не работали в Delivery Club за пять тысяч рублей в месяц? 



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Всего комментариев к статье: 1
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сообщение
ИТАР-ТАСС написал 19.04.2019 20:37
https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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