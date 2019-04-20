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Московский листок

Американцы удивлены тем, как мы живем. И тем, что все еще живем...

Опубликовано 20.04.2019 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Американцы удивлены тем, как мы живем. И тем, что все еще живем...

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике. 

Первым «шокирующим» фактом для Business Insider стало то, что в России ежедневно умирают 700 человек, а в год страна теряет порядка 250 тысяч человек населения. Отдельно упомянут Мурманск, который потерял 30 процентов жителей после распада СССР. 

За 10 лет после распада СССР объем производства в стране снизился на 45 процентов, к 2000 году российский ВВП составлял от 30 до 50 процентов от советского уровня.

Нефть и газ составляют порядка 59 процентов от всего объема российского экспорта и приносят стране порядка четверти от общего дохода бюджета.

В стране 70 миллиардеров, а 13 процентов россиян живут за чертой бедности, сразу после распада СССР таких было 35 процентов. Хотя страна входит в первую десятку стран по объему экономического производства, среднемесячная заработная плата составляет 670 долларов.

***

Ничего нового, но неприятно, что напоминают.

Конечно, в Китае умирают еще больше - люди вообще-то смертны, и все, кто живут, рано или поздно отправятся на тот свет. Вопрос состоит в том, в каком возрасте происходит это неприятное событие? И вот по части продолжительности жизни Россия одна из наиболее отсталых среди развитых стран. Что естественным образом ставит под вопрос и ее развитость - что толку, что у страны большой бюджет, если граждане умирают, не дожив даже до пенсии...

Касаемо объемов производства, то именно промышленное производство сократилось в России после распада СССР в 4 раза! А то, что потом размер ВВП подрос, вовсе не следствие роста в промышленности.

Дальше ясно сказано, за счет чего происходит экономический рост РФ - торговля нефтью и газом 59%. Но и остальные 41% далеко не промпроизводство - тут и добыча иных полезных ископаемых, например, различных металлов, продажа леса, торговля рыбными ресурсами, а также продукцией сельского хозяйства - мы снова поставляем много зерна на экспорт. А вот станков, машин и прочего - все меньше.

Отсюда и бедность - если основное производство в стране сосредоточено в отраслях с низким уровнем переработки, то и норма прибыли будет низкая. Если же добавить сюда колоссальное расслоение по доходам, то средние 670 долларов покажутся еще ничего - ведь в эту цифру заложены и доходы 70 миллиардеров, и миллионеров...

Кстати, по числу миллиардеров Россия сопоставима с США, самой богатой страной мира. А вот уже по числу миллионеров уступает в 100 раз! По числу же людей со средними доходами по стандартам развитых стран РФ просто имеет "африканский" уровень.

Разумеется, с таким расслоением говорить о высокой производительности труда бессмысленно. Вы платите человеку 600 долларов и хотите, чтобы он работал как за 6 тысяч?

Вы хотите, чтобы этот человек жил на 20 лет меньше, чем француз или немец, и тоже думал о будущем? Причем не о своем, а о вашем?

Анатолий Баранов



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