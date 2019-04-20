Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ?

Максим Калашников о решении Москвы прекратить поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину лишь пять лет спустя с начала Крымско-Донбасской войны.
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Дмитрий г.Запорожье.++ написал 20.04.2019 01:21
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот Чулпан Хаматова и Якунин посмотрели этот монолог и в свободное от прославления плешивого, плюгавого,плешивого кацапорылого Х.У.Й.Л.А время стали гражданами Германии и Латвии.Так то.