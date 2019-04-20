США пришли на Украину надолго, независимо от завтрашних выборов

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter.

"В преддверии выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены", - написал Волкер.

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Собственно, это заявление перед выборами на Украине и является куда более важным, чем забавные дебаты на стадионе, заполненном на треть от возможного.

"Мы пришли на Украину" - это всё, что нужно знать об устройстве "мирной, сильной, демократической, процветающей" Украине под управлением Соединенных штатов.

Какое имеет значение, кто станет президентом этой подконтрольной США территории, Зеленский или Порошенко, если главным человеком в Киеве является посол США? Если спецпредставитель США откровенно и никого не стесняясь заявляет такие вещи...

А чего стесняться, если подавляющее большинство населения Украины таким положением дел довольно? Если все разговоры о свободе, незалежности и прочем имели одну цель - продаться новому хозяину, вероятно, более щедрому.

Правда, под "гнетом" России и СССР украинец имел все те же права, что и все остальные жители "империи", и мог занимать любые государственные должности, вплоть до главы государства - что и случалось не раз. Да и сегодня украинцы в РФ как вторая по численности этническая группа, никак не ограничены в правах.

А вот чтоб украинец стал президентом США... Да что там президентом, хоть кем-нибудь статусней обслуживающего перснонала?

Это с Европой у Украины безвиз, а к хозяевам, в США будьте любезны с визой.

Собственно, вся Европа, кроме Швейцарии, уже давно так живет, в роли зависимой территории. И надо сказать, живут сыто, даже богато кое где. Украинцы тоже так хотят. Но сначала следовало бы посмотреть на словаков, румын, болгар. И выстроиться в очередь за албанцами на получение счастья...

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Но своего племенного князька выбирают открыто, гласно и на альтернативной основе. Это правда и вызывает зависть. Мы своего - сами знаете. Некоторые даже высказывают сомнения в том, есть ли он на самом деле или бояре давно подменили "настоящего".

А украинцы могут быть уверены - от них и только от них зависит, будет ли американскую политику проводить Порошенко или Зеленский.

Правда, завидки берут...

А.Б.