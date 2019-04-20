М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка? Максим Калашников о том, что режим решил запретить портреты Сталина и маршалов Великой Отечественной на МБП. Почему эти марши – изощренное издевательство над нами? И чем нынешний «патриотизм» так уж отличается от «майданизма»?



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