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Московский листок

М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка?

Опубликовано 20.04.2019 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, что режим решил запретить портреты Сталина и маршалов Великой Отечественной на МБП. Почему эти марши – изощренное издевательство над нами? И чем нынешний «патриотизм» так уж отличается от «майданизма»?



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