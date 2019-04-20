Зеленский "сделал" Порошенко в "Олимпийском" не напрягаясь

В Киеве на стадионе "Олимпийский" прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает "Интерфакс". В ходе дискуссии Зеленский упрекал своего оппонента в том, что тот за свой президентский срок так и не смог решить проблемы в экономике и разобраться с конфликтом на востоке страны, но при этом "присвоил" себе такие достижения, как, например, безвизовый режим с Европой.

В свою очередь Порошенко назвал Зеленского "яркой оберткой", внутри которой прячутся "беглые олигархи" и "пятая колонна" и заявил, что его оппонент не сможет противостоять России и ее лидеру Владимиру Путину.

Самым неожиданным поворотом во время дебатов стало то, что Зеленский стал на колени в знак уважения к памяти погибших украинцев в войне с Российской Федерацией на Донбассе, когда Порошенко заявил, что "не на коленях надо ползти к Путину для того, чтобы защитить государство".

Зеленский пояснил, что перед началом военных действий записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину.

"Чтобы было всем понятно, что я имел в виду - мне кажется, любому умному человеку это понятно - я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю", - сказал Зеленский, обращаясь к Порошенко и переходя с русского языка на украинский.

После этого Зеленский опустился на колени перед публикой, а Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной и также опустился на колени.

От редакции: Конечно, "обе вы хороши" - самая точная характеристика, однако большой мягкий "шоколадный мишка" Порошенко смотрелся и говрил всё же проигрышнее Зеленского, что было вполне предсказуемо. Эти коленопреклонЕнные перегонки - конечно, больше подошли бы для "Камеди клаб", но уж законы жанра. Ничего, однако, про политику, про программы кандидатов, - главная задача была у каждого визуально "закозлить", а тут уж актёра экс-партийному работнику не переплюнуть.

Зеленский особенно и не напрягался, работал на расслабоне, чем, видимо, расслабил и Порошенко, и тот совсем "осел", разрыхлился. Счёт теперь 1:1, если учитывать неявку Зеленского на предыдущие дебаты. На приговор кандидат-комик пока не тянет, однако и его слова про нежную любовь к бандеровцам и ненависть к ополченцам Донбасса - уже за рамками его прежнего амплуа, это уже серьёзно, и рейтинг не поднимет, а наоборот обрушит на Юго-Востоке. Впрочем, этот электорат в Киеве и не считают давно. Оторванный ломоть.

Д.Ч.