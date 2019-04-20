Суданская компартия вместе с протестующими массами требует от хунты передачи власти народу

Десятки, если не сотни тысяч суданцев пришли в пятницу к штабу Вооруженных сил Судана в Хартуме, чтобы вновь потребовать у военных передать власть гражданскому правительству, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Suna.

Акции проходят по призыву Ассоциации профсоюзов страны, являющейся частью ведущей силы протестов в стране - Объединения "за свободу и перемены". Демонстранты начали стекаться на площадь еще утром, присоединившись к участникам длящейся с 6 апреля сидячей забастовки. Мероприятие на площади началось с пятничной молитвы и проповеди. С импровизированных трибун ораторы озвучивали свои призывы к руководящему на временной основе Военному совету, требуя его ухода.

К вечеру, когда немного спала изнурительная жара, людей стало заметно больше. По оценкам наблюдателей, на которых ссылается местное агентство, участие в акции приняло более 1 млн. человек.

Собравшиеся ведут себя мирно и спокойно, не проявляя агрессии. На площади играет популярная местная музыка, местами люди устраивают танцы. Никаких серьезных инцидентов не зафиксировано.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. В среду Ассоциация профсоюзов представила ему свою программу управления государством.

В частности, предлагается создать президентский совет в составе девяти человек из представителей "революционных сил" и армии, который "будет выполнять функции главы государства". Этот орган получит полномочия формировать правительство и инициировать гражданский переходный законодательный совет (парламент), назначать председателя Верховного суда, объявлять чрезвычайное положение, заключать международные соглашения.

Президентскому совету также предстоит разработать новую конституцию страны.

Профсоюзы выступают за то, чтобы будущий кабинет состоял из 17 министров, а у премьера был только один заместитель, парламент же - из 120 депутатов, при этом 40% мест должны занять женщины. В состав будущего правительства должны войти присоединившиеся к "Декларации за свободу и перемены" силы с учетом этнического, религиозного и культурного разнообразия Судана.

В Ассоциации заявили, что кандидатуры в переходные структуры гражданской власти будут объявлены в ближайшие несколько дней после завершения обширного процесса консультаций, который "должен обеспечить справедливое и сбалансированное представительство всех революционных сил". Только после этого они готовы прекратить все забастовки.

Позднее профсоюзы пообещали организовать 21 апреля на площади у генштаба пресс-конференцию, на которой будут объявлены имена избранных ими претендентов в правящий гражданский совет. На нее приглашены местные, региональные и зарубежные средства массовой информации, а также иностранные дипломаты.

Как сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia, в этот же день ее представители на запланированной встрече с Военным советом выдвинут своих кандидатов-технократов в переходное гражданское правительство.

Напомним, 15 апреля Суданская Компартия призвала к активизации массовых действий, чтобы помешать продолжающимся заговорам, вынашиваемым империализмом США и реакционными региональными правительствами:

"Мировой империализм в сотрудничестве с региональными реакционными арабскими правительствами и генералами суданской армии устроил классический дворцовый переворот в тщетной попытке сорвать победоносный марш народа по искоренению диктаторского режима. Лидеры переворота, которые свергли Альбашира, объявили чрезвычайное положение на три месяца и приказали массам протестующих оставаться дома с введением комендантского часа с заката до утра. Миллионы протестующих продолжают свои ежедневные массовые акции, бросая вызов комендантскому часу, введенному новой военной хунтой.

Силы коалиции "За свободу и перемены", включая Суданскую Коммунистическую партию, продолжают играть ведущую роль в содействии и укреплении единства масс на улицах и уже одержали ряд побед в принуждении к смещению Альбашира и его ближайших заместителей, освобождению всех политических заключенных, отмене чрезвычайного положения и комендантского часа.

Противостояние между военным советом и гражданской оппозицией сейчас накаляется и нашей ближайшей целью является: немедленная передача власти силам "Свободы и перемен" и роспуск Военного Совета, уважение верховенства права и привлечение к ответственности всех тех, кто совершил преступления против суданского народа, прекращение войны в Дарфуре и восстановление мира в Западном Судане."

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