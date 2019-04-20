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Московский листок

Силовигархия умышленно, с вызовом гонит в Белоруссию низкокачественную нефть

Опубликовано 20.04.2019 в разделе комментариев 1

силовигархия транснефть белнефтехим
Силовигархия умышленно, с вызовом гонит в Белоруссию низкокачественную нефть

Концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, заявил в субботу журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков. 

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА. 

Он сообщил, что первыми с некачественным сырьем столкнулись на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. "Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал глава концерна. По его словам, "исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше". 

"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - заявил Рыбаков. 

Глава "Белнефтехима" отметил, что некачественная нефть пока не поступала на завод "Нафтан" в Новополоцке (Витебская область), из-за чего было решено снизить загрузку перерабатывающих мощностей на этом предприятии на 50%, что позволит "более качественно подготовиться" и минимизировать возможные последствия. 

Рыбаков заверил, что некачественная нефть выведена из процесса переработки, в связи с чем белорусские предприятия выдают только качественные нефтепродукты.

В пятницу, 19 апреля, белорусский концерн заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Компания проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.

- Хочу напомнить, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что Транснефть это системный игрок, то есть важное звено в проведении внешней политики правящим классом, силовигархией: и она наравне с Роснефтью и Лукойлом основной бенефициар от Второй Чеченской кампании. Таким образом и в направлении белорусском это не случайность, не какая-то внеапно затесавшаяся плохая нефть, а вполне явный политический жест самого Кремля: мы вами, союзничками, пренебрегаем и давно отдали бы на съедение этой вот силовигархии или старой даже олигархии 90-х годов, вроде Керимова и его "Уралкалия", но вот всё цацкаемся - так что "жрите" нефть, какую дают по старому вашему "совковому" нефтепроводу, лучшей вы не заработали, лучшую дадим Турции, Германии и Китаю!  

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Всего комментариев к статье: 1
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хлор - боевое отравляющее вещество
Химик написал 20.04.2019 18:32
Похоже на химическую атаку на братьев белорусов с помощью ОМП.
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