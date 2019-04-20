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Московский листок

Санинструктор вызвала в ДНР огонь на себя, чтобы остановить наступление карателей

Опубликовано 20.04.2019 в разделе комментариев 0

силовигархия днр лнр новороссия всу
Санинструктор вызвала в ДНР огонь на себя, чтобы остановить наступление карателей

В самопровозглашенной ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. 

Санинструктор, младший сержант Лилия Эгaмбеpдиева (Mакcименко) погибла, спасая жизнь других: 23-летняя девушка вызвала огонь на себя.

Во время боя санинструктор оказывала помощь раненным ополченцам. Заметив, что противник пытается приблизиться к позициям, она приняла решение вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Эгамбердиева приняла огонь на себя, обстреляв противника из автомата, не дав противникам обойти позицию бойцов ВС ДНР с фланга.

Ранее стали известны подробности гибели трех ополченцев в ДНР.

И вот о них, высокомерно назвав "ЛДНР", обобщих этих людей, говорил Зеленский - мол, преступники, никакой им пощады не будет.

Да они и не ждут пощады - героям пощада шоуменов как-то не требуется...

И какой бы ни был в Киеве президент, война-то продолжается, а Путин - смотрит не на неё, а на шоу президенткиов в экран своего телека...

Казалось бы, за что гибнут они в расцвете сил и лет тогда, как не за присоединение Донбасса к России?

Вопрос Кремлю, вопрос силовигархии.

Вопрос Суркову, не ак давно солидно заседавшему в дорогущем Президент-отеле с "ветеранами Донбасса", которые позволяют гибнуть молодёжи на передовой.

Д.Ч.

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