Жена Зеленского побывала в базе "Миротворца" и благополучно из неё вернулась

В базе данных украинского сайта «Миротворец» появилась Елена Зеленская, супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В соответствующей записи в разделе «Чистилище» она фигурирует как «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований».

Это произошло после того, как в сети стали обсуждать репост, сделанный Зеленской в Facebook в апреле 2014 года. Тогда женщина поделилась на своей странице публикацией сообщества российского интернет-издания Life, предлагавшего гонорар в размере 15 тысяч рублей за видео, на котором запечатлено передвижение украинских войск. На изображении, которым сопровождалась публикация, была карта с Донецкой и Луганской областями Украины, где в то время и начался вооруженный конфликт между силовиками и местным ополчением.

Соответствующая запись уже удалена со страницы Зеленской, но доступна с помощью сервиса Wayback Machine.

Зеленская в беседе с «Буквами» отказалась комментировать эту информацию, назвав ее глупостью. В избирательном штабе ее мужа, который 21 апреля примет участие во втором туре выборов президента Украины, не ответили на запрос издания.

Елена Зеленская — автор текстов для «Студии Квартал 95», сооснователем которой является ее супруг. РБК отмечает, что она «редко появляется на публике, почти не дает интервью и ведет закрытый Instagram».

Напомним, накануне в Киеве на стадионе "Олимпийский" прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает "Интерфакс". В ходе дискуссии Зеленский упрекал своего оппонента в том, что тот за свой президентский срок так и не смог решить проблемы в экономике и разобраться с конфликтом на востоке страны, но при этом "присвоил" себе такие достижения, как, например, безвизовый режим с Европой.

В свою очередь Порошенко назвал Зеленского "яркой оберткой", внутри которой прячутся "беглые олигархи" и "пятая колонна" и заявил, что его оппонент не сможет противостоять России и ее лидеру Владимиру Путину.

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