Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У Трампа, как и у Путина, рейтинг только падает

Опубликовано 20.04.2019 в разделе комментариев 2

сша кризис силовигархия санкции
У Трампа, как и у Путина, рейтинг только падает

После публикации 18 апреля доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который посвящен «российскому вмешательству» в американские президентские выборы в 2016 году, одобрение деятельности президента США среди американцев упало до минимального с начала 2019 года значения. 

Опрос Reuters/Ipsos показал, что только 37% взрослого населения США поддерживают работу Дональда Трампа. Это на 3% меньше, чем результаты аналогичного опроса от 15 апреля, и на 6% ниже мартовского показателя. 

При этом Половина респондентов считают, что господин Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничали с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов. Противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. Отмечается, что после публикации доклада, число граждан, считающих, что Дональд Трамп или «кто-то близкий к нему нарушил закон» достигло 68% (+19%). Также 47% участников опроса посчитали, что президент должен подать в отставку.

Опрос проводился с 18 по 19 апреля по всей стране. В нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет, из которых 924 ознакомились с докладом спецпрокурора. 

Генпрокурор США Уильям Барр 18 апреля передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного попыткам российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года. Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».

Напомним, и у Путина, всего-навсего года назад переизбравшегося на новый срок, за год рухнул на 15% рейтинг. Путин набрал бы 55% голосов избирателей, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. Это на 15% меньше, чем в январе 2018 года, и на 5%, по сравнению с апрелем 2014 года, следует из опроса "Левада-центра".

По словам политолога Константина Калачева, такие цифры "являются очень тревожными для власти".

"Если окончательно уронить рейтинги, с транзитом власти преемнику в 2024 году могут возникнуть проблемы", - цитирует политолога "Коммерсант". По его словам, эксперта, "ситуативно на электоральные рейтинги в России влияют выборы президента на Украине и возможная победа альтернативного кандидата Владимира Зеленского". Однако, по его словам, близость рейтинга президента к отметке в 50% делает невозможным в России проведение второго тура. "Немного мобилизации, предвыборных обещаний, и результат (кандидата власти) будет", - соглашается с ним заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков. 

Новости по теме:

Рейтинг Путина упал на 15% за год

Законопроект о раскрытии доходов силовигарха Путина одобрен Палатой представителей США 

Силовигарх Путин слишком много вложил в "Турецкий поток", чтобы дёшево продавать свой газ 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик2410 написал 20.04.2019 20:52
У сортирного Карлика рейтинг уже давно лежит на -1 этаже?
Ответить
(без названия)
bombey написал 20.04.2019 20:49
Ебаные клоуны. Тут точно комминовости?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ?
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее кара...
20.04.2019
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка?
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертно...
20.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У банкиров в Центробанке доходы растут и тогда, когда у всех падают (0)
У Трампа, как и у Путина, рейтинг только падает (2)
Жена Зеленского побывала в базе "Миротворца" и благополучно из неё вернулась (0)
Санинструктор вызвала в ДНР огонь на себя, чтобы остановить наступление карателей (2)
Силовигархия умышленно, с вызовом гонит в Белоруссию низкокачественную нефть (2)
Суданская компартия вместе с протестующими массами требует от хунты передачи власти народу (0)
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка? (11)
Зеленский "сделал" Порошенко в "Олимпийском" не напрягаясь (7)
США пришли на Украину надолго, независимо от завтрашних выборов (13)
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ? (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Не отдых
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пейте пиво на радость буржую!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Метаморфозы Лукашенко
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Умри на работе!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss