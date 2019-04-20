У Трампа, как и у Путина, рейтинг только падает

После публикации 18 апреля доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который посвящен «российскому вмешательству» в американские президентские выборы в 2016 году, одобрение деятельности президента США среди американцев упало до минимального с начала 2019 года значения.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что только 37% взрослого населения США поддерживают работу Дональда Трампа. Это на 3% меньше, чем результаты аналогичного опроса от 15 апреля, и на 6% ниже мартовского показателя.

При этом Половина респондентов считают, что господин Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничали с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов. Противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. Отмечается, что после публикации доклада, число граждан, считающих, что Дональд Трамп или «кто-то близкий к нему нарушил закон» достигло 68% (+19%). Также 47% участников опроса посчитали, что президент должен подать в отставку.

Опрос проводился с 18 по 19 апреля по всей стране. В нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет, из которых 924 ознакомились с докладом спецпрокурора.

Генпрокурор США Уильям Барр 18 апреля передал в Конгресс полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного попыткам российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года. Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».

Напомним, и у Путина, всего-навсего года назад переизбравшегося на новый срок, за год рухнул на 15% рейтинг. Путин набрал бы 55% голосов избирателей, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. Это на 15% меньше, чем в январе 2018 года, и на 5%, по сравнению с апрелем 2014 года, следует из опроса "Левада-центра".

По словам политолога Константина Калачева, такие цифры "являются очень тревожными для власти".

"Если окончательно уронить рейтинги, с транзитом власти преемнику в 2024 году могут возникнуть проблемы", - цитирует политолога "Коммерсант". По его словам, эксперта, "ситуативно на электоральные рейтинги в России влияют выборы президента на Украине и возможная победа альтернативного кандидата Владимира Зеленского". Однако, по его словам, близость рейтинга президента к отметке в 50% делает невозможным в России проведение второго тура. "Немного мобилизации, предвыборных обещаний, и результат (кандидата власти) будет", - соглашается с ним заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков.

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