У банкиров в Центробанке доходы растут и тогда, когда у всех падают

Банк России в пятницу опубликовал сведения о доходах и имуществе своих служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год. Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

На втором месте оказался зампред Владимир Чистюхин, чей семейный доход составил 90,5 млн руб., что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года. Тройку замкнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заработала 34,7 млн руб., а ее супруг заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ Ярослав Кузьминов — еще 53,6 млн руб. Их семейный доход (88,3 млн руб.) в основном благодаря супругу вырос за год на 38,7%.

В топ-10 наиболее состоятельных руководителей регулятора по уровню семейного дохода вошли также первые зампреды Ольга Скоробогатова (83,3 млн руб.) и Дмитрий Тулин (49,2 млн руб.), зампред Андрей Кружалов (48,2 млн руб.), первый зампред Ксения Юдаева (46 млн руб.), зампреды Руслан Вестеровский (44,6 млн руб.), Дмитрий Скобелкин (41,1 млн руб.) и Ольга Полякова (39,6 млн руб.).

Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Доходы населения при этом сократились на 0,2% (по старой методологии) или, если верить пересмотренной методологии Росстата, выросли на 0,1%.

От редакции: Нет, я категорически отказываюсь понимать это! Как это Путин с его 8 миллионами годового дохода может руководить Набиуллиной, у которой даже подчинённые "зарабатывают" в деять раз больше Путина? Пирамида власти не работала бы. Нам явно врут, причём систематически создавая миф о бедном президенте, который живт и зарабатывае "почти как мы" - ну, точнее, средний класс, на который молятся его либералы системные. И сами при этом гребут миллионы лопатой.

Д.Ч.

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