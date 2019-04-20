Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У банкиров в Центробанке доходы растут и тогда, когда у всех падают

Опубликовано 20.04.2019 в разделе комментариев 0

кризис либералы банки центробанк классоваяненависть
У банкиров в Центробанке доходы растут и тогда, когда у всех падают

Банк России в пятницу опубликовал сведения о доходах и имуществе своих служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год. Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году. 

На втором месте оказался зампред Владимир Чистюхин, чей семейный доход составил 90,5 млн руб., что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года. Тройку замкнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заработала 34,7 млн руб., а ее супруг заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ Ярослав Кузьминов — еще 53,6 млн руб. Их семейный доход (88,3 млн руб.) в основном благодаря супругу вырос за год на 38,7%.

В топ-10 наиболее состоятельных руководителей регулятора по уровню семейного дохода вошли также первые зампреды Ольга Скоробогатова (83,3 млн руб.) и Дмитрий Тулин (49,2 млн руб.), зампред Андрей Кружалов (48,2 млн руб.), первый зампред Ксения Юдаева (46 млн руб.), зампреды Руслан Вестеровский (44,6 млн руб.), Дмитрий Скобелкин (41,1 млн руб.) и Ольга Полякова (39,6 млн руб.).

Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Доходы населения при этом сократились на 0,2% (по старой методологии) или, если верить пересмотренной методологии Росстата, выросли на 0,1%.

От редакции: Нет, я категорически отказываюсь понимать это! Как это Путин с его 8 миллионами годового дохода может руководить Набиуллиной, у которой даже подчинённые "зарабатывают" в деять раз больше Путина? Пирамида власти не работала бы. Нам явно врут, причём систематически создавая миф о бедном президенте, который живт и зарабатывае "почти как мы" - ну, точнее, средний класс, на который молятся его либералы системные. И сами при этом гребут миллионы лопатой.

Д.Ч. 

Материал по теме:

Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ?
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее кара...
20.04.2019
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка?
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертно...
20.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У банкиров в Центробанке доходы растут и тогда, когда у всех падают (0)
У Трампа, как и у Путина, рейтинг только падает (2)
Жена Зеленского побывала в базе "Миротворца" и благополучно из неё вернулась (0)
Санинструктор вызвала в ДНР огонь на себя, чтобы остановить наступление карателей (2)
Силовигархия умышленно, с вызовом гонит в Белоруссию низкокачественную нефть (2)
Суданская компартия вместе с протестующими массами требует от хунты передачи власти народу (0)
М.Калашников. Почему я не пойду на марш Бессмертного полка? (11)
Зеленский "сделал" Порошенко в "Олимпийском" не напрягаясь (7)
США пришли на Украину надолго, независимо от завтрашних выборов (13)
Топливная блокада Украины: Зеленский страшнее карателей ВСУ? (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Не отдых
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Пейте пиво на радость буржую!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Метаморфозы Лукашенко
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Умри на работе!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss