В Высшей школе экономики и Внешэкономбанке работают "ученые", плохо владеющие арифметикой

«День дурака и смеха» в Высшей школе экономики

Недавно многочисленные СМИ порадовали нас очередной сенсацией, что жизнь стала еще лучше, нежели прежде. Правда, как сообщили, пока лишь у трех процентов российских граждан. Таковыми оказались результаты исследований, проведённых учеными Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. Они были публично оглашены на ежегодной платной конференции Высшей школы экономики, которая проводилась с 9 по 12 апреля. На этом высоком собрании лучшие экономисты страны и мира докладывали о достигнутых успехах при написании ими диссертаций и научных отчетов.

Согласно утверждениям ученых ВШЭ и ВЭБа, которые почему-то никто не подверг сомнению на столь представительной конференции лидирующего экономического вуза страны, получающего значительные государственные субсидии, в 2018 году в руках 3% россиян были сконцентрированы 89% всех финансовых активов, в том числе 92% срочных банковских вкладов и 89% наличных сбережений. В то же время 20% беднейшего населения страны обладало лишь 6% финансовых активов, 4% срочных вкладов и 3% наличных сбережений.

Итак, согласно исследованиям экономистов и социологов ВШЭ и ВЭБа на 23% населения страны в прошлом году пришлось 95% всех финансовых активов, 96% срочных банковских вкладов и 92% наличных сбережений. Проведя несложные арифметические вычисления, можно узнать, что в таком случае 77% населения РФ в 2018 г. обладало только 5% всех финансовых активов, 4% срочных банковских вкладов и 8% наличных сбережений.

Получается, что 77% более обеспеченных людей почему-то в совокупности имели на один процент меньше финансовых активов, нежели 20% более бедного населения страны, и столько же, по 4%, банковских вкладов, а в пересчете в среднем на человека эти 77% оказались еще беднее!

Надо полагать, с арифмометром в ВШЭ случились нелады какие-то, а сопоставить полученные результаты, возможно, «соображаловки» не хватило. Ведь автоматизация арифметических вычислений не прививает со школьной скамьи способностей к оценкам достоверности порядков получаемых чисел.

Любопытно, сколько потратили средств федерального бюджета на это, с позволения сказать, научное обследование? И еще один вопрос: почему не подвергнул сомнению эти сведения министр экономического развития? Если судить по данным Росстата о распределении доходов населения в том же, 2018-м, то на 20% самых бедных пришлось 5,4% совокупного дохода граждан, на долю 10% самых обеспеченных – 30,1%, а 70% населения получило 64,5%. Конечно, активы и годовые доходы различаются между собой, но не могут же более обеспеченные люди быть беднее самых бедных.

Так как упомянутая научная конференция ВШЭ, где огласили упомянутые сведения, проводилась после «Дня дурака» и «Дня смеха», то невольно возникает вопрос, почему ее провели с таким запозданием?