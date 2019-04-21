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Московский листок

Сборщики налогов пошли по бабкиным огородам

Опубликовано 21.04.2019 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Сборщики налогов пошли по бабкиным огородам

Теплицы, установленные на дачных участках могут обернуться проблемами, дачников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости, а потом платить за них налоги. Многих штрафуют. О штрафах сообщают и пользователи соцсетей.

Чиновники приходят на дачи к россиянам, предлагая заплатить солидный штраф за отсутствие необходимых документов на теплицы - на теплицу могут начислить налог, если она установлена на капитальном фундаменте, подключена к коммуникациям, а ее площадь не менее 50 квадратных метров.

***

Никогда в истории России чиновник не жил так хорошо, богато и спокойно, как сейчас. Ни при Советах, ни при императорах, ни при царе Горохе. Причем даже в периоды относительно сытой жизни омрачалась она беспокойством - то Колымой, то дыбой. И только в нынешние благословенные времена жизнь чиновного племени не только обеспеченная, но и совершенно спокойная и беззаботная.

Да, сажают маленько, но ты не воруй! А за результаты их труда, даже самые разрушительные и печальные, никаких серьезных наказаний не положено. Самое, пожалуй, страшное - это изгнать из чиновников в простые обыватели. Но и это случается довольно редко.

Но такая прекрасная жизнь государевых людей требует, понятно, государственных расходов. А доходы государства, в том числе благодаря деятельности чиновников, как-то все время сокращаются, чего нельзя сказать об аппетитах государевых людей - они как раз очень хороши и растут постоянно.

А где ж взять пропитание чиновника, как не в кармане "маленького человека"?

19 миллионов человек живут так, как жить не должны. Ну и нефиг! Пущай помирают!

Вот построил себе такой человек теплицу в огороде, чтобы есть круглый год свои собственные свежие овощи, а тут же к нему и чиновник - я, мол, тоже хочу свеженького! Однако ж не натурой, а через налог в казну, а там уж он себе свежего и в магазине купит. 

И что ж за ересь такая, возмущаться?

Глупость ведь говорят, что если нет дохода, то и налога никакого не возникает. Да мало ли, что дохода нет. Что ж, чиновнику и не кушать?

А кушать он может только одним способом - оторвав ото рта у обывателя кусок. Так что, поглощая хлеб свой насущный, думай и о чиновнике, который жаждет пропитания, а кушает он куда больше твоего, природа у него такая, ничего не попишешь...

А.Б.



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