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Московский листок

Лондон захвачен митингующими

Опубликовано 21.04.2019 автором в разделе комментариев 0

митинг лондон
Лондон захвачен митингующими

Лондон захвачен митингующими. Зелеными и некоторыми другими. Весь центр. Уже несколько дней подряд и сегодня - перед завтрашней пасхой, когда в город съехались тысячи туристов со всего мира.

Не знаю, врали ли про это на нашем ТВ, но я снимаю митинги уже лет и ничего подобного не видел. Никогда.

Митингующие и полиция одинаково веселы и доброжелательны. Митингующие в общем-то понимают, что мешают гражданам, но надеются на понимание. Граждане, которым мешают, в основном понимают.

А полиция вообще не видит повода вмешиваться - граждане имеют право собираться. Демократия. Что тут скажешь?

Завидую белой завистью. Хочется дожить до такого и у нас, но это вряд ли. Видеорепортаж в самое ближайшее время.



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