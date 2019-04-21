Украина выбирает президента под снайперскую пальбу ВСУ по репортёрам в ДНР

Съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) попала под обстрел в районе села Спартак под Донецком, сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «К счастью, ни одна из выпущенных украинским снайпером пуль не достигла своей цели, никто из членов съемочной группы не пострадал»,— приводит ДАН выдержку из сообщения.

Ранее участники Контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе не сумели согласовать введение режима прекращения огня.

Предыдущее перемирие вводилось в ночь на 8 марта и было приурочено к Международному женскому дню. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ тогда зафиксировали около 400 нарушений режима прекращения огня с обеих сторон.

От редакции: Как видим мы, обещанного Порошенко "пасхального перемирия" не наблюдается - вторая за день плохая новость из ДНР. Кстати, снайперам платят по особому тарифу за отстрел журналистов из официозных изданий противника - так было и на Первой Чеченской. Снятое в последний раз мы все видели по Первому каналу - телеоператор Валентин Янус погиб с камерой в руках, причём удары пуль она тоже фиксировала, время на перезаряжание тоже отметилось в этом посмертном сюжете, добивал снайпер (или снайперша, там часто работали из Прибалтики девушки) оператора, чтобы получить награду, недобитых не оплачивают. Во время съёмок штурма Президентского дворца Валентин Янус и сопровождавший его гвардии майор Александр Осадчий попали под снайперский обстрел. Телекамера так и осталась включённой, завалившись набок. В память о Валентине Янусе из его съемок в Грозном был создан фильм "Необъявленная война". Это была первая работа о вооруженном конфликте в Чеченской республике, показанная в эфире российского телевидения.

Значит, никаких перемен на донбасском направлении ни Зеленский, ни Порошенко не планируют - это надо понимать электорату не только в Донбассе, но и в Киеве, который всё же хочет мира, хочет прекращения этой гражданской бессмысленной войны. Выборы - выборами, а война - войной, и выборы войну не прекратят - вот что дало понять вчерашнее безуспешное наступление ВСУ и стрельба по российским репортёрам. Кстати, захлебнувшееся, остановленное героическим санинструктором Максименко пехотное наступление в ДНР стоило киевской хунте жизней минимум семи солдат ВСУ. Это так, к сведению патриотов - за военную аферу платит в первую очередь Украина. И "президент войны", Порошенко - так и не выполнил своих обещаний прекратить войну, хотя каялся прилюдно за убитых при нём многократно и истово. Однако он с тех пор разбогател, поскольку и так миллионер, а украинские семьи продолжают терять кормильцев, сыновей. Ну, а тех, кто выступает против войны Верховный суд Украины - показательно судит и сажает на пять лет, как товарища Коваленко - всего лишь за выражение протеста по поводу мобилизации.

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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