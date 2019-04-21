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Московский листок

Декоммунизация "Бессмертного полка" прошла успешно

Опубликовано 21.04.2019 в разделе комментариев 1

великая победа силовигархия бессмертный полк
Декоммунизация "Бессмертного полка" прошла успешно

Источник: РОТ-Фронт

Организаторы акции «Бессмертный полк» запретили приносить на акцию красные знамёна, портреты Сталина и военачальников. Речь идёт о соглашении, подписанном организаторами акции, в котором изложены основные принципы проведения шествия. 

Вот что говорится на этот счёт в принятом документе: 

"7. Следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени – красных флагов – и портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны. Портрет маршала в руках правнуков — это проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов, является попыткой приватизации Бессмертного полка, превращения его из общенародного явления в придаток конкретной партии или политического течения."

Непонятно, однако, что имеют ввиду авторы под «спекулятивным использованием символики» некими неназванными партиями. Как показала теперь уже многолетняя практика проведения подобных, граждане сами, по своему желанию несут на шествие красные знамёна и портреты Сталина. В прошлом, 2018 году, в Перми подобная попытка закончилась потасовкой с полицией. 

Очевидно, что авторы этой акции прилагают максимальные усилия для того, чтобы по возможности не только сделать мероприятие аполитичным, но и максимально затушевать политический смысл праздника, более того, даже переиначить его. Цепь действий здесь прослеживается достаточно хорошо: сначала убираем политическую символику, выкидываем портреты маршалов Победы; затем, спустя некоторое время, начинаем уже открытую антисоветскую пропаганду, вытаскиваем новые флаги, новую символику, производим декоммунизацию. Этим занимаются сейчас не только организаторы акции «Бессмертный полк», но и все российские власти. То на праздновании годовщины победы под Сталинградом Серп и молот исчезнут со Знамени Победы, то мальчик Коля выступит в Бундестаге. И уже традицией стала ежегодная драпировка Мавзолея фанерой. 

Однако День Победы советского народа в Великой Отечественной войне есть политический, коммунистический праздник. Войну против фашизма вел Советский народ под руководством коммунистической партии и её генсека Сталина. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 4 миллиона коммунистов, что составляет половину от всех безвозвратных потерь РККА. Советский народ в той войне защищал завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.

Кстати, что касается околокремлёвской территории, то она давно и успешно декоммунизирована засевшими в Кремле долларовыми миллиардерами - поэтому странно читать советские имена городов-героев на мемориале, куда Путин возлагает цветочки и веночки-триколоры... Почему это "Ленинград"? Пора исправить!

А вот как знаменитый ленинский почётный караул, выставленный при Сталине у Мавзолея Ленина - теперь переименован. Он что - и в 1936-м году, в СССР был уже Президентским полком?

О редакции: Выходит, это мы, коммунисты, спекулируем на Великой Победе, а не триколорные господа? Само шествие знамён 9 мая на Красной площади - есть публичное унижение Знамени Победы, ведь перед ним, первым, торжественно несут триколор, который в той войне был символом власовщины, предательства. Неужели этого не знают в Кремле? Конечно же знают - и нахально приучают население российского остатка СССР к покорности именно триколору. Что ж, пусть тогда Бессмертный полк превращается во Власовский - конечно же открывателю мемориала на проспекте Сахарова и памятника Солженицыну на экс-Большой Коммунистической (переименованной при его напарнике Медведеве) неприятно шагать рядом с портретами Сталина, классового врага его и вождя другого, советского народа...

Пусть шагает с триколором - только не вздумайте создавать им массовку, этим буржуям-приватизаторам! "Эй, ты, убери свою красную тряпку!" - вальяжно рассевшиеся на Красной площади и принимающие парад своих войск, своей охраны, силовигархи кричат нам, наследникам победителей. Не мешайте господам расслабляться и смотреть костюмированное шоу. Нет, мы с ними не одной крови, надо это чётко понимать - так что ироническая кличка мероприятия "победобЕсие" теперь обретает вполне конкретное значение, "бесик", перешедший от Власова Ельцину - сначала опередил, а потом вытурил Знамя Победы, как та сказочная лисичка - зайчика из его лубяной избушки. Но зайчик вернётся, с товарищами...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 21.04.2019 09:31
Вот уж поистине Правда; "Знамя Победы, как та сказочная лисичка - зайчика из его лубяной избушки. Но зайчик вернеся, с товарищами..."
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