На Шри-Ланке католическую Пасху отметили взрывами в церквях терроризм католичество Во время празднования Пасхи в двух католических церквях на Шри-Ланке произошли взрывы. Об этом сообщают местные порталы News First и Hirunews. Последнему факт произошедшего подтвердили в местной полиции. Речь, поясняет интернет-издание Colombo Page, идет о церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция) и церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане. Оба взрыва, уточняет портал, по предварительной информации, произошли одновременно — в 8:45 по местному времени. News First без указания источников информации отмечает: всего взрывов было пять. Они произошли не только в церквях в Коччикаде и Катувапитье, но и в церкви в Баттикалоа, а также отелях Shangri La и Cinnamon Grand Hotel. О взрывах в двух отелях в городе Коломбо Reuters также рассказали источники в правоохранительных органах. Портал The National в свою очередь пишет о взрывах в гостиницах Shangri La и Kingsbury в столице Шри-Ланки со ссылкой на полицию. Корреспондент News First с места происшествия уточняет: по предварительным данным полиции, в результате происшествий погибли более десяти человек. Где именно находится журналист, портал не поясняет. Напомним, и католичество как таковое, и католическая архитектура недавно понесли огромный, небывалый урон - в Париже. Правда, там пока произошедшее не квалифицировано как теракт. Между тем пустозвон Макрон уже спешит мировому сообществу и французам обещать восстановить Нотр Дам моментально, за пятилетку... Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам. Он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще красивее, чем прежде". Собор строился с 12 века по четырнадцатый, и в реальности, если его восстанавливать, используя те древние технологии, то потребуются десятки лет, даже если будет и соответствующее финансирование, и специалисты... Но огонь в католических соборах кому-то явно понравился, и это не последняя потеря на нынешнюю Пасху... Материалы по теме: А больше нет Собора Парижской Богоматери Макрон хочет восстановить Нотр Дам за пять лет С прославленного советского аэродрома в Петрозаводске изгнали бесов Противники вывоза московского мусора в Архангельск сожгли два моста к строящейся свалке



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости