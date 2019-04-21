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Московский листок

Новый путинский посол в Белоруссии уже наломал дров

Опубликовано 21.04.2019 в разделе комментариев 1

белоруссия кризис силовигархия кадры
Новый путинский посол в Белоруссии уже наломал дров

МИД Белоруссии обвинил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух братских народов. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз. 

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов", - сказал дипломат, отметив, что российскому дипломату "успешно и эффективно удается" оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска "буквально за несколько месяцев", чего не удавалось "внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий". 

Белорусский дипломат предположил, что Бабич "не видит никакой разницы" между российским федеральным округом и независимым государством. Глаз также напомнил о прозвучавших в пятницу в послании белорусскому народу и парламенту словах президента Александра Лукашенко, который "абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков". 

Ранее президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около 7 млрд долларов вместо 10 млрд, предусмотренных белорусско-российским кредитным соглашением. Данную информацию он получил от депутата Анны Канопацкой, которая, в свою очередь, сослалась на Бабича, якобы заявившего о снижении цены. "Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет... Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе", - сказал в ответ Лукашенко. 

В пятницу Михаил Бабич в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что представители России никогда не называли окончательную стоимость строительства Белорусской АЭС, а президента Белоруссии ввели в заблуждение. "Информация не соответствует действительности", - сказал он. "К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение: дело в том, что ни я, ни другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС. Не называли, во-первых, потому, что сейчас ее никто не знает. Во-вторых, в связи с тем, что рассчитать ее можно будет только после завершения строительства обоих блоков, а это, как известно, произойдет не ранее конца 2020 года", - пояснил Бабич. 

Российский посол при этом выразил надежду на "честный партнерский диалог" с партнерами из Белоруссии.

Напомним, дипломатический скандал внутри "союзного государства" развивается на фоне ещё одной важной проблемы: общая советская нефть и строившийся всеми республиками СССР нефтепровод "Дружба" используется монополизировавшей нефть силовигархей для поставки некачественного продукта Белоруссии. 

Концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, заявил в субботу журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков. 

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Последних друзей теряем.Это что у нас за МИД такой?
В лад написал 21.04.2019 11:56
Потеряем Беларусь и будем дружить с племенами тумбо-юмбо.
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