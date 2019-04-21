Строительство малой ГЭС на Алазани вызвало организованный протест, есть пострадавшие

Появление в Панкисском ущелье Грузии новых подразделений спецназа привело к обострению ситуации, где с утра в воскресение местные жители протестовали против начала строительства малой ГЭС "Хадори-3" на реке Алазани.

Как сообщают грузинские СМИ, местные жители при появлении спецназовцев МВД начали забрасывать их камнями, в ответ те стали обстреливать протестующих резиновыми пулями и применять слезоточивый газ. Есть пострадавшие, как среди полицейских, так и местных жителей.

Противостояние в Панкисском ущелье началось несколько часов назад, в результате которого также были пострадавшие с обеих сторон. После предложения представителя МВД начать переговоры участники противостояния разошлись на несколько десятков метров.

Ранее сегодня строящие микро-ГЭС компании распространили заявление, в котором говорится, что строительство станции не нанесет никакого экологического ущерба региону.

Два дня назад в Панкисском ущелье находились несколько министров грузинского правительства, которые пообещали местным жителям еще раз обсудить вопрос строительства в ущелье микро-ГЭС, однако утром в воскресенье у места будущей ГЭС на реке Алазани бульдозеры начали работу.

В Панкисском ущелье Грузии проживают в основном кистинцы - этнические чеченцы.

Отметим, что на всей порубленной на "независимые государства" территории Советского Союза экологи, и просто защитники родной среды обитания - переходят к радикальным методам протеста, а точнее - сопротивления. Так, 19 апреля неизвестные сожгли под Архангельском два моста, ведущих к станции Шиес, где строится полигон под московский мусор.

На участке дороги Мадмас — Шыладор Республики Коми «партизаны» подожгли два деревянных моста, которые использовались для проезда техники, перевозившей топливо на стройку полигона на станции Шиес в Архангельской области.

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