ЮНЕСКО "оседлает" сбор средств на реставрацию Нотр-Дама

Организация ООН по вопросам науки, образования и культуры (ЮНЕСКО) будет содействовать восстановлению собора Нотр-Дам, управляя потоком финансовых средств, поступающих из различных стран. Об этом, как передает ТАСС, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в интервью, опубликованном газетой Journal de dimanche.

"ЮНЕСКО примет участие в инициативах по Нотр-Даму, сосредоточив помощь стран, которые намерены финансировать реставрационные работы. Она проконтролирует, чтобы эта помощь направлялась туда, куда следует", - сказала Азуле.

Она также сообщила, что возглавляемая ею организация, "опираясь на свой опыт в научной экспертизе, может инициировать международное обсуждение тех технологий, которые следует применять для восстановления" храма. В дальнейшем Азуле пообещала "развернуть дискуссию относительно того, что именно следует предпринять для предотвращения тех рисков, которые реставрационные работы представляют для объектов".

Наконец, ЮНЕСКО планирует широко содействовать обучению во всем мире специалистов по художественным ремеслам, заявила Азуле. Во Франции и в ряде стран мира уже начались споры экспертов относительно того, следует ли восстановить Нотр-Дам именно в том виде, в котором собор существовал до пожара, или же возможно внесение изменений в его облик. Азуле выразила следующее мнение.

"Данная доктрина является достаточно гибкой. ЮНЕСКО уже опубликовала в мае прошлого года, по итогам международного совещания 200 экспертов из 30 стран, проведенного в Варшаве, свои рекомендации, высказав мнение, что наилучшим способом реконструкции является соблюдение аутентичности и целостности объекта," - полагает Азуле.

"Но в то же время варшавские принципы призывают каждое поколение вносить свой вклад в это созидание, отражая в нем свое отношение к образу объекта", - отметила она.

"По мнению возглавляемой мною организации, это может делаться только на основе обсуждения тех ценностей и положений, которые легли в основу создания этого архитектурного памятника", - подчеркнула глава ЮНЕСКО.

От редакции: Вообще, ЮНЕСКО это такая странная организация, что как призрак почти: она легко раздаёт статусы охраняемого ею объекта, причём и даже целых природных комплексов. Но когда доходит дело именно до охраны, до защиты, то обещанной помощи ЮНЕСКО никому, а точнее ничему не оказывает. Вот, например, памятник Владимиру Ильичу Ленину в Киеве - он ведь тоже был под охраной ЮНЕСКО, но кто-нибудь видел там рядом с памятником хоть одного господина из ЮНЕСКО, сказавшего хоть одно слово против вандализма неонацистов в 2014-м, который довольно долго готовился, и можно было за это время выслать эмиссаров? Нет, конечно же, не только ни одного персонажа из ЮНЕСКО, но даже и возражений никаких оттуда потом не поступило. Ну, был памятник - и нет, значит, и охранять теперь нечего. Нация сама решила - молодая европейская нация сама лучше знает, нужен ей Ленин или нет, дело европейцев - толерантность... Пойдём охранять что-нибудь дальше...

Ну, а дальше было упразднение стелы революционных мыслителей уже в Москве в Александровском саду. Вся территория мемориального комплекса Кремля и самой Красной площади с весны 1991-го года была внесена в список охранных территорий ЮНЕСКО - и должна была сохраняться точно в том виде, какой зафиксирован на момент начала 1991-го года на карте ЮНЕСКО, организация именно этим и занимается, за этим и следит. Ну - и? Да захотел Ельцин вышвырнуть памятник Ленину из Кремля - и вывез его в Горки Ленинские в 1992-м, и года не прошло, как ЮНЕСКО взяло под охрану Кремль и окрестности. А позже, в 2013-м Мединский-старший, военный историк, с сынком-министром по указанию Путина захотели уничтожить стелу революционных мыслителей в Александровском саду - стереть с неё имена Маркса, Прудона, Бакунина и прочих пророков пролетарской революции, - и стёрли запросто. Интересно, в списке ЮНЕСКО стела значится как памятник 300-летия Дома Романовых или всё же как революционных мыслителей? Надо плагать, что второй вариант там, - но сделали-то вообще новое, к 400-летию Дома Романовых "подновили". Всё это долго делалось, полгода почти - ни одной нотки из ЮНЕСКО не раздалось!

Зато как только денежками запахло (а финансирует США ООН сейчас очень скромно) - они тут как тут! Желаем участвовать! Денежные потоки - под наш (международный) контроль!.. Рвачи - одно слово.

Так что пусть и со своим нотр-дамским аудитом идут лесом... Шербургским...

Название есть - организации нет.

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП

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